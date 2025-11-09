HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

San Pablo y los ábalos

Agapito Gómez Villa

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Se preguntaba el otro día en estas páginas mi amigo Salvador Calvo, con una brizna de indignación unamuniana: «¿Yo tengo la culpa de que haya ... bandidos que frecuentan meretrices con dinero público y se dan hartazgos de gambas y langostinos?». Amigo Salva, no hay culpa que valga: «El que sirve al altar vive del altar». Me lo dijo más de una vez mi dilecto maestro de humanidades, don Víctor Gerardo, paciente mío que fuera en su madurez –inmenso honor–, cuando yo le decía que, en el ejercicio médico, el dinero no fue nunca mi 'primum movens', la verdad. Don Víctor Gerardo no hacía otra cosa que expresar, de modo resumido, lo que dice San Pablo –el gran artífice de la expansión del cristianismo, dicho sea de paso–, en una de las muchas cosas que escribiera, que es que no paraba el hombre: «¿No sabéis que los que ofician en el templo comen del templo, y los que sirven al altar participan del altar?» (Corintios 19,3). Ahí lo tienes amigo Salva.

