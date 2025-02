El aborto y la agenda de Vox

Comenta Compartir

Entre las distintas sensibilidades sobre el aborto que conviven en el PP, obligar a los médicos a ofrecer a las mujeres que han optado por ... esa traumática decisión la posibilidad de escuchar los latidos del feto y de realizar una ecografía 4D con el único propósito de disuadirlas va mucho más allá de las tesis de sus sectores más conservadores y está lejos de ser la posición oficial del partido. Además, no solo resulta más que cuestionable la legalidad de tales medidas, sino que la presión indebida contra la interrupción voluntaria del embarazo está tipificada en el Código Penal. Por ello sorprende que los populares hayan necesitado 24 horas y una ruidosa tormenta política para desautorizar al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Ignacio García-Gallardo, de Vox, y subrayar que «todo sigue igual» pese al protocolo en ese sentido que ha anunciado, supuestamente pactado con el PP. Borja Sémper proclamó ayer que su formación «no va a tragar con cualquier cosa» y defendió «el respeto a la libertad de la mujer». Mostrar tibieza ante la agenda ideológica de Vox es un error que los populares no se pueden permitir si aspiran a la centralidad y no desean arruinar sus expectativas electorales.

