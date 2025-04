El youtuber detenido por la Guardia Civil: «Jamás, jamás, repito, jamás he enseñado a fabricar un explosivo» 'AlbertoHRom' denuncia una «campaña de acoso» contra él, niega que le descubrieran sustancias explosivas y afirma que todos los vídeos eran con carácter «divulgativo»

Melchor Sáiz-Pardo Viernes, 27 de diciembre 2024, 18:11 | Actualizado 19:04h.

Alberto R.H, más conocido en las redes como 'AlbertoHRom', el famoso youtuber detenido en los últimos días en Castro Urdiales (Cantabria) por los servicios de Información de la Guardia Civil y acusado por el instituto armado de fabricar de manera ilegal explosivos, negó este viernes todos los cargos en un vídeo que colgó en su canal de la popular red de grabaciones.

«Jamás, jamás, repito, jamás he enseñado a fabricar un explosivo», aseguró tajante el influencer, horas después de que la Guardia Civil publicara una nota de prensa en la que aseguraba, entre otras cuestiones, que había desmantelado en la finca del Alberto R. «un taller clandestino de fabricación ilegal de mezclas explosivas e incendiarias como cloratita, pólvora o «termita» y que el arrestado «se dedicaba a la fabricación ilegal de mezclas y artefactos explosivos e incendiarios a base de precursores y otras sustancias químicas» y que además «grababa vídeos tutoriales mostrando paso a paso el proceso de su elaboración y los efectos destructivos de los mismos».

La Guardia Civil acompañó su nota de prensa con fragmentos de varios vídeos del canal del influencer en los que se aprecia al detenido usando 'termita' (un potente explosivo usado para disolver cajas fuertes) para destruir un coche o fabricando napalm casero y utilizarlo luego en un lanzallamas.

'AlbertoHRom' afirmó ser víctima de una «operación desmedida para acabar conmigo» y de una operación de «acoso y derribo». El influencer explicó que efectivamente en fechas recientes 18 guardias civiles de Cantabria pero también llegados desde Madrid le «hicieron una redada» en «busca de un laboratorio de explosivos y de mezclas químicas», pero que «no encontraron nada porque aquí no había nada».

El influencer insistió en que todos sus vídeo siempre han tenido un carácter «educativo». «Vale que haya vídeos que los haga más visual porque el fin es entretener, pero es mentira que fabricara explosivos», apostillo. «Los fines son siempre divulgativos, en ningún momento tenía intención de hacer daño a nadie, ni se me ocurre enseñar a hacer cosas realmente peligrosas», reiteró 'AlbertoHRom' en su vídeo autoexculpatorio de más de cuatro minutos y medio.

«Llena de mentiras»

«Los guardias civiles sabían que no era ningún terrorista. Estuvieron de super de buen rollo y pensé que no iba llegar a más, pero se ha filtrado a la prensa la noticia llena de mentiras», abundó el influencer, sin mencionar que fue la mañana de este viernes el propio instituto armado, a través de sus canales oficiales de prensa, el que informó de la detención y los cargos contras Alberto R.

El youtuber, que afirmó que se va a pensar si continúa elaborando contenido, lo que sí garantizó es que «videos de química no voy a hacer ninguno porque cualquier cosa la van considerar como un explosivo».» «Está claro que no puedo hacer esos vídeos y por eso los he quitado todos», anunció el influencer, al tiempo que vaticinó un largo proceso judicial.

El youtuber negó además cualquier vínculo con un detenido en Pontevedra en 2022 que fue condenado por posesión de explosivos y que según informó la Guardia Civil este viernes seguía los tutoriales del influencer cántabro.