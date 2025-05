Yolanda Díaz se lanzará a la carrera a la Moncloa el 2 de abril sin pacto aún con Podemos

Miguel Ángel Alfonso Madrid Lunes, 20 de marzo 2023 | Actualizado 21/03/2023 01:11h. Comenta Compartir

Ya hay fecha para que se despeje una de las incógnitas políticas que marcarán el final de la legislatura y el inicio de la próxima. Yolanda Díaz anunciará el 2 de abril, Domingo de Ramos, su candidatura a liderar el espacio de la izquierda en las próximas elecciones generales. Lo hará en un gran acto en Madrid al que están invitados todos los representantes de los partidos llamados a participar de dicha coalición (Podemos, IU, los comunes, Más País, Compromís... hasta una quincena de formaciones).

Será el punto final de su proceso de escucha, que le ha llevado a recorrer 16 comunidades autónomas (todas excepto Canarias, que espera visitar antes de esa fecha) en una gira que ha despertado recelos en Podemos por la «tardanza» en articular el proyecto. Este movimiento se inició un año después de ser señalada como sucesora por Pablo Iglesias, con el que ahora mantiene profundos desencuentros públicos.

Díaz y su equipo han elegido para la puesta de gala de su candidatura el polideportivo Magariños de la capital, cuna del equipo de baloncesto del Estudiantes -conocido por el fervor de su hinchada- y en el que militó durante cuatro años un joven Pedro Sánchez. Allí Díaz tiene previsto rodearse de representantes de los equipos de trabajo y de organizaciones sociales que han compartido el recorrido de Sumar desde su nacimiento.

Mientras está por ver qué líderes políticos acuden a la llamada, la formación que preside Ione Belarra sigue amagando con no asistir a ese acto decisivo si la líder gallega no acepta antes pactar un acuerdo de coalición con primarias abiertas y que sitúe a Podemos como fuerza hegemónica de la organización resultante. Los morados no acogieron de buen grado la intención de Díaz de iniciar las negociaciones tras las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, a las que no concurrirá la marca Sumar, y consideran «urgente» ponerse manos a la obra por las consecuencias que esta decisión pudiera tener en la cita.

Los de Belarra amagan con no asistir al evento si no se cierra antes un acuerdo de coalición con primarias abiertas

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales afirmó la semana pasada que su formación quiere «cerrar un acuerdo lo antes posible» para participar de todos los actos y las decisiones preelectorales que afecten al futuro espacio político. Mientras tanto, otros actores relevantes para el proceso, como el coordinador general de Izquierda Unida, el ministro Alberto Garzón, advierten a sus aliados morados de que «no podemos despistarnos».

Parafraseando a Iglesias

La vicepresidenta, que lanzó el anuncio un día antes de la moción de censura de Vox en la que intervendrá en representación del Gobierno, hizo el domingo un último llamamiento a la unidad en un acto de Sumar celebrado en Sevilla. Allí llegó a parafrasear al exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, usando parte de un discurso que éste había pronunciado en marzo de 2019. «Es difícil sumar lo distinto, las personas que vienen de tradiciones políticas diferentes. Pero tengo claro que si aspiramos a cambiar nuestro país, cuando coincidimos en el 90% en el programa político, tenemos que estar a la altura del reto que nos ocupa, y nuestra obligación, pensemos lo que pensemos, es caminar juntas», apeló utilizando el género femenino habitual en sus alocuciones.

Es casi un calco de lo dicho hace cuatro años por Iglesias: «No es fácil juntar lo distinto, no es fácil ponerse de acuerdo con otras tradiciones políticas, pero si aspiramos a cambiar este país y estamos de acuerdo en el 90% del programa, hay que tener la suficiente altura para entender que tenemos que caminar juntos».

Ampliar El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, en un acto de esta formación. E. P. Iglesias advierte que ir por separado a las urnas «sería catastrófico para todos los actores» El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, advirtió este lunes ante la «indecisión» de Yolanda Díaz a la hora de iniciar conversaciones con Podemos que concurrir «por separado» a las urnas «sería catastrófico para todos los actores. Creo que es un consenso que hay que ir todos juntos», En declaraciones a la Ser, el también antecesor en el cargo de la vicepresidenta segunda del Gobierno le pidió que se implique «lo antes posible» para alcanzar un acuerdo porque «ponerse de perfil en las elecciones autonómicas y municipales no es prudente», al tiempo que criticó que algunos desde la plataforma Sumar esperan a ver si a ellos «les va mal» el 28-M. En este sentido, se mostró favorable a la fórmula de un frente amplio o confluencia electoral, pero permitiendo que haya «primarias abiertas» para elegir los puestos. «No se puede fundamentar ni en imposiciones ni en pactos de despacho», avisó.