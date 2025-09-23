HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán. EFE

Vox se ausenta del minuto de silencio en el Congreso por el genocidio en Gaza

El PP lamenta que la Cámara baja no guardara este homenaje cuando se produjeron los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:43

Los diputados de Vox se han ausentado este martes del minuto de silencio que ha guardado el Congreso al inicio del pleno por las víctimas ... del genocidio del Estado de Israel contra la población palestina en Gaza. El resto de los parlamentarios, en cambio, ha permanecido en pie después de que lo anunciara la presidenta de la Cámara baja, Francina Armengol, que también ha recordado a Ginesa, la mujer de 64 años asesinada la semana pasada por violencia machista en la provincia de Murcia.

