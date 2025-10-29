Las víctimas de la dana piden «verdad y justicia» entre gritos de «asesino» contra Mazón

Valencia, y con ella todo el país, lloraron ayer a las víctimas de la dana un año después de la tragedia en un funeral de ... Estado presidido por los Reyes. Pero el recuerdo solemne a los 237 fallecidos por la brutal riada que sacudió, sobre todo, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, cuyos nombres retumbaron en medio de un silencio sepulcral en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, se mezcló con los gritos de las familias contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que continúa doce meses después en el epicentro de la reprobación social por la gestión de la catástrofe. «Asesino» y «rata cobarde», se escuchó clamar a los damnificados, que exigieron su dimisión y, en los discursos más sosegados ante los presentes, «verdad», y «justicia».

«El agua arrasó la vida de los que se fueron, pero también de los que nos quedamos», se dolió Andrea Ferrari, que perdió a su madre, Eva María Canut, en Riba-Roja, para resumir el padecimiento de las víctimas, que vieron cómo aquel 29 de octubre de 2024 todo cambió para siempre. «Hablar de mi madre es hablar de luz y de amor en estado puro. La persona con más brillo y con una energía radiante que iluminaba todo allí a donde iba. Una increíble persona, amiga y, sobre todo, madre. Era fuerte, alegre, valiente, soñadora, la persona más bonita y perfecta del mundo entero y todos los que tuvimos la suerte de tenerla cerca lo sabíamos». Pero más allá del dolor, Ferrari se convirtió en portavoz de las familias cuando pidió «respeto y humanidad».

Aunque se ausentó del encuentro que Felipe VI, Letizia y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvieron con los damnificados, la presencia de Mazón se convirtió en el principal elemento de tensión del homenaje. Cuando entró en el recinto principal, varios familiares, con camisetas en las que se podía leer 'Eran muertes evitables', estallaron en insultos: «Rata cobarde», «asesino», «malparit», «vete a la jueza», «nos has matado la vida» y «viniendo aquí te ríes de nosotros». Más tarde, a la salida del funeral, el presidente valenciano volvió a recibir una lluvia de gritos de unas cien personas: «Dimisión» y «no pararemos». Varias asociaciones de afectados habían exigido a Mazón que no acudiera al homenaje.

Felipe VI, con rostro emocionado durante todo el funeral, trasladó el «cariño de toda España» a los familiares y honró su memoria, «que nos pertenece a todos y que entre todos debemos y queremos preservar». «Cada nombre, cada historia, cada persona, forma parte de una memoria que nos pertenece a todos y que entre todos debemos y queremos preservar», insistió en su discurso. Antes, departió durante diez minutos, en un encuentro íntimo, con representantes de las víctimas.

El Rey quiso que sus palabras llegaran «como un abrazo para quienes tanto perdieron, para quienes ayudaron y siguen haciéndolo, para quienes tratan de sobreponerse, para quienes buscan sus fuerzas en los recuerdos». «La atención no debe caer», reclamó, y recordó que «hay que estar con los ciudadanos». En el último año, Felipe VI ha estado en Chiva, Utiel, en el primer funeral por las víctimas, en Alaquàs, Picanya, Torrent, Catarroja y El Palmar.

Ver 23 fotos Felipe VI, durante el funeral EFE

La lectura de los nombres de los muertos (229 en Valencia, siete en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía) llenó de lágrimas los bancos donde se sentaban los familiares, que levantaban fotos de sus seres queridos. «Si hubiera sabido que aquella conversación del 29 de octubre por la tarde iba a ser la última, te habría dicho tantas cosas», contó Naiara Chuliá, la mujer de Slim Regaieg, un tunecino fallecido a los 47 años cuando volvía a su casa del trabajo. «Espero que todos encontréis una razón para seguir. En mi caso, son mis hijos. Han perdido a su padre, no pueden perder también a su madre», dijo Chuliá.

Virginia Ortiz, prima de un fallecido en la localidad albaceteña de Letur, culpó de las muertes de la dana «a quien omite su deber a sabiendas que su omisión pone en riesgo vidas humanas». Ortiz también agradeció a los profesionales y a los voluntarios que buscaron a las víctimas en los días siguientes a la dana. «Esta tierra fue testigo de la naturaleza de nuestra sociedad cuando los ciudadanos se desplazaron a ayudar sin que nadie se lo pidiera. No estamos solos y tenemos que estar unidos», proclamó.

El funeral estuvo cargado de momentos simbólicos. La intérprete valenciana María Bertomeu, 'La Maria', ha homenajeado a las víctimas con 'Mon Vetlatori', una canción «sobre el duelo y el amor». Los reyes Felipe VI y Letizia han realizado una ofrenda floral con 'El Cant dels Ocells' de fondo. Y para cerrar el acto, tras un minuto de silencio, profesores de la orquesta y el coro de RTVE interpretaron el Adagio del Concierto de Aranjuez.

Unas 800 personas asistieron al homenaje, con una presencia principal de las víctimas, pero también de las principales autoridades del Estado. Acudieron el Gobierno central en pleno, los expresidentes José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán, la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi (CEOE), y los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CC OO) y Pepe Alvárez (UGT), además de alcaldes de 75 municipios afectados, entre otros.