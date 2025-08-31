HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ernest Urtasun, ministro de Cultura EP

Urtasun ve avances con Junts para la reducción de jornada y no se cierra a que Díaz viaje a convencer a Puigdemont

Emplaza a Sánchez a «hacer juntos» los Presupuestos «más ambiciosos posibles», pero no ve problema en seguir gobernando si no se aprueban

EP

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:29

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que «se avanza» con Junts para que dé su apoyo a la reducción de la jornada laboral ... a 37,5 horas semanales y confía en que se pueda alcanzar un acuerdo «lo antes posible», aunque no ha cerrado la puerta a que, si es necesario, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, viaje a Bélgica a entrevistarse con Carles Puigdemont, para acabar de convencerle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 83 años Antonio Masa Godoy, voz de la patronal durante cuatro décadas
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3 Pierde el control al volante y choca con coches aparcados y contenedores en Badajoz
  4. 4

    El hospital Quirón enfila el último año de sus obras en la avenida de Elvas
  5. 5

    El Ayuntamiento de Badajoz pone en venta la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
  6. 6

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  7. 7 Cogida del novillo a un maletilla cuando se colocó de rodillas para torearlo
  8. 8

    Un verano entre explosiones en las casas de campo de Cáceres
  9. 9 Un gol del meta del Pontevedra frustra al Cacereño
  10. 10

    La Junta rechaza que se tome agua del Cijara para una planta de hidrógeno verde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Urtasun ve avances con Junts para la reducción de jornada y no se cierra a que Díaz viaje a convencer a Puigdemont

Urtasun ve avances con Junts para la reducción de jornada y no se cierra a que Díaz viaje a convencer a Puigdemont