Urtasun y Albares se culpan por la ausencia española en la reapertura de Notre Dame

La ausencia el sábado de representación oficial española en la ceremonia por la reapertura de la catedral parisina de Notre Dame derivó este lunes en ... un cruce de reproches dentro del Gobierno. Desde el ministerio de Cultura culparon directamente a Exteriores de esta circunstancia al subrayar que el departamento que dirige Ernest Urtasun, que recibió una invitación nominal para el acto, no es el encargado de fijar la política exterior.Todo después de que el ministerio de José Manuel Albares le señalara como principal responsable por haber declinado una «invitación intransferible»

Urtasun, que rechazó este lunes pronunciarse al respecto durante la rueda de prensa que ofreció en calidad de portavoz de Sumar, adujo antes de la cita su agenda familiar para no acudir a la ceremonia. Los Reyes también declinaron la invitación, aunque Casa Real no ha dado explicaciones. Por tanto, desde Exteriores recuerdan que si no iban ellos «no podía ir nadie en su lugar».

Sin embargo, en Cultura contradicen al departamento de Albares, señalando que otros miembros del Gobierno podían haber asistido si esa hubiera sido la voluntad. También restan importancia a la negativa al recordar que otras figuras como el papa Francisco tampoco acudieron a la misa en París.

Críticas del PP

Explicaciones que, sin embargo, no han sido suficientes para el PP. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, considera la ausencia de representación gubernamental en la reapertura de la catedral como una «vergüenza para nuestro país». «Una vez más, el Gobierno no está a la altura de la sociedad a la que debe servir», publicó el líder gallego en redes sociales. Además de 150 obispos de todo el mundo, también asistieron, entre otros, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden; el ganador de las últimas elecciones estadounideneses, DonaldTrump; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni o el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.