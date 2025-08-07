UPN citará a Chivite, Sáiz, Barkos y a la hermana de Cerdán en la 'comisión Koldo' del Senado

La presienta de Navarra, María Chitive; la expresidenta Uxúe Barkos; la ministra de Inclusión, Elma Sáiz; la hermana de Santos Cerdán y otros trabajadores de ... Servinabar 2000, la empresa familiar del exnúmero tres del PSOE, comparecerán, salvo giro brusco de guión, en la comisión que investiga la 'trama Koldo' en el Senado. Ha sido UPN el que ha propuesto estos nombres después de que una iniciativa similar fracasara en el Parlamento de Navarra.

En el PP, que cuenta con mayoría en la Cámara ala, aseguran que «facilitarán» esta petición frente a lo que consideran un «pacto» entre Bildu, Geroa Bai y PSN para «tapar la corrupción de Santos Cerdán» en Navarra, pues sostiene que están «implicados en los asuntos de la trama», ha afirmado su diputado Sergio Sayas.

En una nota de prensa, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha explicado que «la intención inicial» de su partido era que «hubieran comparecido en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, pero, dado que el pacto de PSN, EH Bildu y Geroa Bai lo ha impedido, tendrán que dar cuentas en la del Senado».

Para Ibarrola, «es imprescindible que todas estas personas den explicaciones acerca de las operaciones y los contratos que se están investigando en el marco de la supuesta trama de mordidas en adjudicaciones de obras públicas que habría liderado Santos Cerdán».

Además, ha considerado que «es lamentable que partidos como EH Bildu y Geroa Bai sigan anteponiendo sus intereses partidistas a que los navarros y navarras podamos conocer qué ha sucedido con las adjudicaciones en las que han participado las empresas que se están investigando por la UCO y que, no olvidemos, se llevaron a cabo en todos los casos con gobiernos de Barkos y Chivite, y en ningún caso con UPN».

Barcina y Arizcuren

El PSN-PSOE, por su parte, critica la «deriva oportunista» de UPN al «forzar las comparecencias» para «montar un circo político». En respuesta, los socialistas han anunciado su intención de citar a comparecer en el Senado a la expresidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina y al ex vicepresidente de UPN, Óscar Arizcuren.

En un comunicado, la portavoz socialista en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha afirmado que ambos testimonios «son importantes, dado que, por un lado, el gobierno liderado por Yolanda Barcina otorgó todas las licencias iniciales del proyecto de Mina Muga y condecoró a Koldo García. Y, por otro, el ex dirigente de UPN, Óscar Arizcuren, fue beneficiario de pagos de Servinabar de acuerdo con la documentación de Hacienda Navarra».

«Si UPN y PP quieren explicaciones, las tendrán también sobre lo que les incomoda. Veremos si con su mayoría en el Senado permiten que Barcina y Arizcuren comparezcan o si, una vez más, bloquean todo lo que afecte a su pasado, como han hecho en otras ocasiones», ha señalado.