La UCO acorrala a Ábalos con los viajes de su amante con fondos públicos y dinero de la trama

________________________________________________________________

D. José Luis Ábalos Meco, invocando el ejercicio del derecho de rectificación de la L.O. 2/1984 con relación al artículo anterior se ha dirigido a este medio solicitando que conste que «1) No he pagado con «dinero público» ni de ninguna «trama» viaje alguno de la Sra. «Jéssica R. G.» como tampoco de ninguna otra persona de mi entorno familiar y personal. 2) No es cierto que haya cometido un supuesto delito de «malversación de dinero público», sin que siquiera esté contemplado en el informe que el Fiscal del 'caso Delorme' ha remitido al juez del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional pidiendo mi imputación.»