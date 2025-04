La 'trama Koldo' trató de estafar a otros cinco gobiernos autonómicos socialistas

La 'trama Koldo' se lucró con hasta 53 millones en nueve contratos millonarios. Los más jugosos a nivel de las administraciones autonómicas se firmaron ... en Baleares y Canarias. Pero la red corrupta aspiraba a más y lanzó sus tentáculos sobre otras comunidades, todas ellas gobernadas por el PSOE, en los peores momentos de la pandemia y cuando las víctimas mortales se contaban por mil al día. Se lucró no solo con los sobrecostes de las mascarillas, sino también por medio de las PCR, las pruebas que permiten detectar la covid-19.

Islas Canarias

Es la comunidad autónoma que más mascarillas defectuosas y a sobreprecio adquirió de la trama. En total, el Gobierno presidido por el ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, desembolsó 12 millones de euros por las mascarillas que adquirió Soluciones de Gestión, la empresa matriz de la red propiedad del imputado Juan Carlos Cueto y supuesto cerebro de las estafas.

Islas Baleares

Afecta directamente a Francina Armengol, expresidenta de esta comunidad autónoma y a día de hoy presidenta del Congreso y, por tanto, tercera autoridad del Estado. El Gobierno balear pagó 3,7 millones por 1,7 millones de mascarillas no ajustadas a lo requerido que acabaron siendo amontonadas en un almacén. El Gobierno socialista de Armengol tardó tres años en abrir un expediente para recuperar 2,6 millones del dinero que se pagó, una cuestión que aún está pendiente de dilucidarse ante la sospecha de la Guardia Civil de que esta reclamación, que en julio de 2023 heredó el Ejecutivo de la actual presidenta Marga Prohens (PP), haya prescrito.

Castilla-La Mancha

A diferencia de lo ocurrido en Canarias y Baleares, el servicio de salud de Castilla-La Mancha canceló las negociaciones para la adquisición de las mascarillas que ofrecía la 'trama Koldo' al constatar que no cumplían con los estándares europeos. El mensaje de la responsable de la Administración autonómica a los intermediarios fue contundente, tal y como figura en los informes de la Guardia Civil. «Siento mucho no poderles realizar la compra de mascarillas. La documentación que aporta indica claramente que son defectuosas y por ello no se abonará el dinero acordado», señaló a su interlocutor, un responsable del aeropuerto de Ciudad Real.

Asturias

A las autoridades del Principado les llegó la oferta de la 'trama Koldo' a través del Ministerio de Transportes, más concretamente por medio de Puertos del Estado y la pusieron sobre la mesa junto a las demás que manejaban por su propia iniciativa. El Gobierno del socialista Adrián Barbón reconoce que existió un contacto con la red, pero asegura que no se adjudicó contrato alguno ya que se había iniciado un expediente de adjudicación con otras empresas que se consideraron «más confiables».

Aragón

La empresa Soluciones de Gestión está afincada en Zaragoza, de ahí que tratase sacar tajada a cuenta de adjudicaciones por parte del Gobierno de Javier Lambán. Pinchó también en hueso. Desde un primer momento se le denegaron los contratos ante la falta de confianza. Koldo contactó entonces con el presidente de la patronal aragonesa, Ricardo Mur, quien no solo le insistió en que había otras ofertas a mejor precio, sino que además tachó al exasesor de Ábalos de «persona bastante arrogante».

La Rioja

Tras el fracaso en Aragón para vender sus mascarillas, la red trató de expandirse hacia La Rioja, comunidad gobernada en 2020 por la socialista Concha Andreu. El portazo que recibieron fue categórico. El Gobierno regional respondió que ya contaba con suministradores de confianza. «Cuando se recibió la llamada, ni se consideró», señalan fuentes del anterior Ejecutivo riojano.

Extremadura

La Junta, gobernada entonces por el socialista Guillermo Fernández Vara, rechazó hacer negocios con Soluciones de Gestión pese a que el propio Koldo viajó a esta comunidad autónoma para mantener una reunión cara a cara con responsables de Sanidad. El desplazamiento le salió en balde. Las autoridades extremeñas se negaron a adelantar el millón que se les solicitó ante la falta de confianza que les despertaba.