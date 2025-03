Torra pide a Puigdemont y Junqueras que «reflexionen» sobre «si suman o restan»

El expresident de la Generalitat de Cataluña Quim Torra ha pedido a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, los líderes del 'procés', una «reflexión» sobre «si ... suman o restan» en la nueva etapa que afronta el soberanismo tras haber perdido el Govern.

«Yo pido que todo el mundo haga una reflexión sobre si en estos momentos suman o restan porque tenemos que volver a conseguir que haya una esperanza que en estos momentos no veo en las bases independentistas«, ha afirmado Torra antes de participar en una conferencia en la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent (Francia).

Torra ha subrayado que el soberanismo no puede sostenerse sobre lo que «no funcionó». «No podemos, con las mismas caras que nos habían dicho una cosa y que ahora dicen otras, pretender que volveremos a traer la esperanza que el movimiento independentista ha tenido siempre en sí mismo«, ha señalado el expresident, agitando el debate en el seno del soberanismo, en un momento en que tanto Junts como ERC preparan sus próximos congresos, en los que deberán decidir sus nuevos liderazgos y sus estrategias políticas.

«Queremos la independencia porque queremos tener un país mejor. Como nos basamos en esto, no lo podemos hacer con los que no funcionó, y en este sentido me pongo yo el primero. No lo conseguí, no llevé el país a la independencia. Puedo ayudar, pero ya no toca un liderazgo. Es una reflexión que debería hacer todo el mundo», ha indicado.

«En estos momentos estamos [en el independentismo] en una situación de desastre absoluto, de enfrentamiento total. Y se tendrán que replantear muchas cosas», ha agregado Torra, que ha criticado a ERC por otorgar sus votos a Salvador Illa para su investidura como president: «Si tú eres independentista haces una política independentista y ya está. Por lo tanto, me parece imposible dar apoyo al PSC».