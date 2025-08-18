«Tema Santos»: La UCO investiga los lazos del PSOE con Servinabar por una anotación de Koldo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga, al menos desde junio, los supuestos vínculos entre el PSOE y el PSN, su federación ... navarra, y Servinabar, la constructora navarra que está en el centro de la trama 'Cerdán-Ábalos-Koldo'. Unos presuntos lazos entre el Partido Socialista y la firma bajo sospecha propiedad de Antxon Alonso (el empresario que se había convertido en socio de Santos Cerdán mediante un acuerdo secreto) que se remontarían a la génesis de esta supuesta red de comisiones, nacida en Navarra, antes incluso de que Pedro Sánchez consiguiera recuperar la Secretaría General del PSOE en junio de 2017 y alcanzar, al año siguiente, La Moncloa.

La pista que sigue la UCO para indagar sobre estos supuestos vínculos de Servinabar con el PSOE (más allá de los ya conocidos tratos que Antxon Alonso mantuvo con Koldo García y Santos Cerdán para el supuesto cobro de mordidas a cambio de obra pública) apareció en la carpeta de notas del icloud de uno de los iphones que la Guardia Civil se incautó en el domicilio de Koldo en Polop de la Marina (Alicante) en febrero de 2024.

Según los documentos que obran ya en el sumario del Tribunal Supremo y a los que ha tenido acceso este periódico, esa anotación, hecha a modo de recordatorio en una agenda ante el nuevo 'curso' que estaba a punto de iniciarse, data de la tarde/noche del 31 de agosto de 2017. Para entonces, Sánchez, que solo diez semanas antes había recuperado el poder en el PSOE, acababa de nombrar a José Luis Ábalos secretario de Organización del PSOE y Koldo desembarcaba en Madrid como asistente y chófer del futuro ministro de Transportes por recomendación de Santos Cerdán.

«Estoy hasta los cojones»

En ese contexto, y con el título «Tema Santos» (del que se infiere que era un recordatorio de asuntos que quería tratar con el recién designado entonces secretario de Coordinación Territorial del PSOE), Koldo García escribió ese mensaje en el que vincula al partido también con Antxon Alonso, que ya para aquella época –en realidad, desde 2015, según ha acreditado la investigación– mantenía supuestos tratos ilícitos con Servinabar de por medio.

«Tema Santos. Tenemos que hablar de lo de Ramón. Eso de que yo no represento al PSOE. Y lo de seguridad. Tenemos que aclarar los temas de Antxon, (que) como muy bien decías se cambia mucho de opinión. Yo no he hecho nada que no me hayan dicho. Qué ya estoy hasta los cojones de eso. Y vamos, con todo lo que yo he hecho por el partido en Navarra. Ahora parece que me queréis ver muerto y, eso, la verdad, me pone bastante triste. Y es tan injusto que, vamos, no sé qué decir. Es que me quieres ver muerto y sino, lejos de aquí. La pregunta es por qué (…) Necesito saber por qué», es la literalidad de la nota que ha puesto a la UCO sobre la pista de la posible relación del PSOE con Servinabar desde antes de la llegada de Sánchez a Moncloa.

La conclusión de la Guardia Civil, tras incautarse de esa anotación y analizado el contexto, es que «como se puede observar, Koldo parecía disgustado por el hecho de que le hubieran afeado desde el PSOE alguna conducta concreta». «Asimismo, tras indicar que quería aclarar algunos temas vinculados a Antxon, escribía que no había hecho nada que no se le hubiera indicado previamente, de lo que se deduce que su relación con Antxon pudiera haber estadio vinculada con Santos y, en el contexto expuesto, con el propio partido», apunta la UCO.

La UCO no ahonda más en ese eventual nexo de los socialistas con Servinabar y tampoco especifica si el motivo del enfado del PSOE con el exasesor de Ábalos a cuenta de su relación con Alonso era porque la formación supo del pago de comisiones a García o por otras causas relacionadas con las finanzas internas.