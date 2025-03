Sumar trasladará al Congreso el disenso con su socio del PSOE por el giro LGTBI

Sumar pasa de las palabras contundentes en defensa de las personas trans a los hechos y buscar marcar distancias con el PSOE. El socio minoritario ... del Gobierno ha registrado una iniciativa parlamentaria para que el Congreso se posiciones sobre el colectivo LGTBIQ+. Una decisión adoptada después de que los socialistas decidiesen en su cónclave federal del fin de semana eliminar de estas siglas las referencias al término 'queer' y el resto de identidades y orientaciones no incluidas -lo que encarna el 'Q+'- y vetar la participación en competiciones deportivas de mujeres a las personas transexuales con «sexo biológico» masculino.

Ambas cuestiones, que hunden sus raíces en el pulso que ya mantuvieron en su día dentro del Gobierno la exvicepresidenta Carmen Calvo, con un reseñable papel en el congreso federal y defensora a ultranza de los retos pendientes hacia la igualdad efectiva y quien la sucedió al frente de Igualdad, la exministra de Podemos Irene Montero, que hizo bandera del campo de lo identitario y de las llamadas 'teorías queer'.

En este nuevo choque, los de Yolanda Díaz han encontrado un nuevo flanco con el que marcar perfil propio frente a los socialistas, a los que advierten de que no permitirán, como integrantes del Ejecutivo, «ningún retroceso» para este colectivo; lo que, a su juicio, supone «darle alas a la extrema derecha». Pero también frente a Podemos, que ha empleado palabras más gruesas contra el PSOE al acusarlo de «transfobia».

«Muy peligroso»

En rueda de prensa, la nueva portavoz de los magentas, Verónica Barbero, anunció ayer que el Grupo Plurinacional Sumar registró el martes una proposición no de ley -no vinculante pero que obliga a posicionarse a todos los grupos parlamentarios en la Cámara baja- con el objetivo de retratar al PSOE votando a favor o en contra de la misma. «Aspiramos a que salga adelante con el voto de la mayoría del hemiciclo. Los derechos de las personas LGTBIQ+ no son algo que esté en debate», afirmó Barbero sin precisar si han hablado de esta iniciativa con sus socios.

El texto defiende el debate y votación en el pleno para que el Concgreso reclame «reconocer y respetar la diversidad sexo-genérica», «proteger a todas las personas que integran el colectivo LGTBIQ+» e impulsar medidas sancionadoras contra los delitos de odio y los «responsables públicos que incurran en actos discriminatorios e intolerantes». Y pese a que no hace ninguna referencia explícita al PSOE, la iniciativa señala como «inaceptable» que ciertos «sectores políticos traten de despojar al colectivo LGTBIQ+ de su diversidad, etiquetándola de «innecesaria» o «exagerada».

En Sumar tachan de «muy peligroso» el nuevo posicionamiento del PSOE. «Utilizar la excusa del deporte para negar derechos supone un retroceso innecesario y darle alas a la extrema derecha. Las mujeres trans son mujeres cuando votan, cuando pagan impuestos y cuando hacen deporte», defendió Barbero. Y apuntan a que son argumentos propios de la derecha señalar que «los derechos LGTBIQ+ imponen ideología o destruyen a la familia no solo carecen de fundamento, sino que están diseñadas para generar miedo y resentimiento».