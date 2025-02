Sumar y Podemos recelan de la cesión de inmigración a Cataluña No critican su encaje competencial autonómico pero subrayan su temor a que la delegación de esta matería pueda derivar en que Junts «dé una patada en el culo» a los inmigrantes

La delegación de las competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña que pactaron PSOE y Junts a cambio de no votar en contra de los tres reales decretos leyes que se debatieron en el Senado el miércoles ha despertado recelos entre las ... filas de Sumar y Podemos. Sus criticas no vienen tanto por su encaje en el marco competencial, que no ven con malos ojos, sino por el uso que pueda darse a las mismas en un contexto, señalan desde ambos partidos, de «crecimiento de la ultraderecha».

La portavoz adjunta de Sumar y diputada de los comunes, Aina Vidal -cuyo nombre suena con fuerza junto al de Íñigo Errejón para sustituir a Marta Lois como voz de la coalición en el Congreso-, aceptó este jueves la posibilidad de que Cataluña pueda ostentar más competencias en esta materia, pero admitió estar «preocupada» por las motivaciones de Junts para reclamar estos poderes, sobre todo después de las declaraciones de su presidenta, Laura Borrás, que insinuó que la Generalitat podría decidir sobre el reparto de inmigrantes a las Comunidades autónomas. Vidal fue más allá y dijo «detectar» en Junts un mensaje sobre la migración cercano a la política de puertas cerradas de la «ultraderecha». También teme que quieran usar las competencias para «dar la patada en el culo» a los inmigrantes. Además acusó directamente a Junts de «querer disputar el voto a la ultraderecha» y puso como ejemplo a la alcaldesa de Ripoll (Girona), Silvia Orriols, de la que dijo que «tiene un mensaje absolutamente racista». Noticia relacionada Page, a Sánchez: «Si por Puigdemont fuera, yo sería un extranjero» E.P. Por parte de Podemos tambien se ha pronunciado la exministra de Igualdad y potencial candidata de los morados a las elecciones europeas de junio, Irene Montero, que dejó un aviso a PSOE y Sumar en una entrevista en Telecinco: «Creo que en esta materia lo más importante, aunque entiendo el debate de las competencias, tiene que ver con cuál es la posición, ya no solamente política sino también ética y de defensa de los derechos humanos que adoptemos, a mi me preocupa mucho que la socialdemocracia y los verdes y los liberales estén asumiendo las tesis de la derecha, que quieren construir una Europa fortaleza». Peticiones de asilo Precisamente este viernes Sumar ha registrado en el Congreso unaproposición de ley para facilitar las solicitudes de asilo. Así, plantean que cualquier migrante que esté bajo control de autoridades españolas, aunque sea en aguas internacionales, pueda pedir asilo y recuperar este procedimiento en las embajadas y consulados españoles. El encargado de presentar la inciativa parlamentaria ha sido el diputado de Sumar Enrique Santiago, que ha pedido al PSOE y al Ministerio de Justicia que expliquen el contenido del acuerdo alcanzado con Junts. Sin embargo, el también líder del PCE se ha mostrado convencido de que no va a superar el marco competencial que ya existe, insistiendo en que «los discursos xenófobos son exclusivamente de la extrema derecha».

