Los socios de Sánchez condenan el ataque «imperialista» de Putin ERC tacha de «sátrapa» al presidente ruso, pero pide que España no se involucre en «acciones bélicas»

Xabier Garmendia Jueves, 24 de febrero 2022, 12:34

Si hace semanas la creciente tensión entre Ucrania y Rusia generó evidentes brechas entre los socios del Gobierno de coalición, el ataque emprendido este jueves por Moscú ha dado paso a una posición unitaria. Entre reiterados llamamientos a la paz, Unidas Podemos, sus ministros e incluso aliados parlamentarios como ERC y EH Bildu han mostrado su repulsa ante la operación militar desplegada por Vladímir Putin en el país vecino. Eso sí, los independentistas piden a Pedro Sánchez que no involucre a España en «acciones bélicas».

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha expresado su condena ante la «intolerable agresión de Rusia» y ha trasladado su solidaridad con la ciudadanía ucraniana, víctima de una «irresponsable escalada». «La diplomacia y el derecho internacional han de prevalecer en el marco de Naciones Unidas», ha agregado. La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, también se ha sumado a la repulsa y ha apelado a las vías diplomáticas porque «la guerra nunca es el camino».

También el ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha condenado el ataque «inadmisible» por parte de Moscú y lo ha situado dentro de un «planteamiento imperialista próximo al zarismo» por parte de Putin. El integrante del Partido Comunista ha respaldado la posición del Gobierno y de la Unión Europea ante la crisis y ha instado a toda la comunidad internacional a «redoblar esfuerzos» para conseguir la paz mediante el diálogo.

«Sufrimiento y miseria»

Algo más ambivalentes se han mostrado los independentistas. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha llegado a tachar de «sátrapa» al presidente ruso, pero al mismo tiempo ha querido dejar claro que no comparte el «espíritu belicista de la OTAN». El diputado republicano ha urgido a Sánchez a comparecer –acudirá al Congreso el próximo miércoles– y por lo pronto ya le ha reclamado que no se involucre en «acciones bélicas». «Hacemos un llamamiento a la paz y gritamos 'no' a la guerra», ha apuntillado.

EH Bildu, por su parte, ha reclamado el «cese inmediato» del ataque militar y la retirada de las tropas rusas. «Reivindicamos y reiteramos, de nuevo, que este tipo de disyuntivas deben resolverse dentro del marco de la Carta de Naciones Unidas, a través de vías diplomáticas y pacíficas», ha indicado en un comunicado. Desde Más País, Íñigo Errejón ha tachado de «terrible» la decisión de Putin, con la que «inicia una guerra que sólo traerá sufrimiento y miseria».