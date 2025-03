El Senado veta la amnistía en un pleno marcado por los avisos de Junts y ERC a Sánchez

La ley de amnistía completó este martes otra etapa de su tramitación, la penúltima antes de que, previsiblemente el día 30, el Congreso le dé ... el visto bueno definitivo y entre en vigor. Tras dos meses en los que ha echado mano de todas las fórmulas a su alcance para dilatar su aprobación, el PP, secundado por Vox y UPN, utilizó su mayoría absoluta en el Senado para imponer a la polémica norma un veto que tiene los días contados y que sirvió para escenificar el enésimo choque entre Gobierno y oposición por ese asunto. Lo hizo en un pleno marcado por los resultados de los comicios del pasado domingo en Cataluña, en los que el Ejecutivo ve un claro «aval» de la ciudadanía a sus políticas y un deseo de pasar página del ‘procés’, pero en el que también resonó un nuevo aviso del independentismo, determinado a mantener intacta su propia hoja de ruta.

Tras la victoria histórica pero insuficiente de Salvador Illa, los socialistas se sienten tan fuertes que desdeñan la posibilidad de que Junts y ERC, perdedores de los comicios pero socios necesarios tanto en el Congreso y el Parlament, pongan en jaque la legislatura. La portavoz del Consejo de Ministros, Pilar Alegría, se mostró también este lunes convencida de que al Ejecutivo le quedan «por lo menos tres años por delante». Pero lo que quedó claro en el pleno de la Cámara alta es que sus aliados independentistas no ven razón para aflojar y ponerles las cosas más fáciles que hasta la fecha.

La republicana Sara Bailac aprovechó su intervención para reivindicar el trabajo realizado por su partido; defender que, aunque Junts se lleve las mieles, fueron ellos quienes abrieron paso a la amnistía al ‘procés’ tras arrancar a Sánchez los indultos y la derogación del delito de sedición, y afirmar que ya tienen la vista puesta en el próximo escalón. «Vamos a por el referéndum de autodeterminación», avisó.

El portavoz de Junts en el Senado, Josep Lluís Cleries, no se mostró mucho más conciliador con unos socialistas eufóricos por los 42 diputados (nueve más que en 2021) del PSC de Salvador Illa. «Cuando hablan de pasar página ustedes pretenden bajar la persiana de nuestra nación, de nuestras reivindicaciones, de nuestra lengua, y no lo vamos a permitir -dijo-. El conflicto sigue existiendo».

El Ejecutivo siempre ha quitado hierro a este tipo de declaraciones. En el círculo de Pedro Sánchez argumentan que no hay que fijarse en las palabras sino en los hechos y esgrimen que desde que Sánchez está en la Moncloa no ha habido en Cataluña ningún quebranto de la Constitución. «Cuando ustedes gobernaban -reiteró el socialista Antonio Magdaleno– hubo dos referéndums, dos leyes de desconexión y una declaración unilateral de independencia».

El PP replica que lo único que ha hecho el Gobierno ha sido desarmar al Estado y no por la convivencia o el interés general sino por el suyo propio. «En palabras de Sánchez, que no gobierne la derecha y hacer de la necesidad virtud. Aquí solo hay la ambición desmedida de un presidente aferrado al poder», reprochó a los socialistas su portavoz Alicia García. «¿Para cuándo el referéndum de autodeterminación?», preguntó también. «Y no vendan la farsa de que en Cataluña se ha aprobado la amnistía –remachó– porque eso depende de toda España».