El Senado aprueba el nombramiento de los cuatro consejeros para RTVE propuestos por el PP

El Senado, con la mayoría del PP, ha aprobado este jueves el nombramiento de los cuatro candidatos propuestos por la formación que lidera Alberto Núñez ... Feijóo para el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE). Estos cuatro nombres -Eladio Jareño, Rubén Moreno, Ignacio Ruiz Jarabo y Marina Vila- que completan la lista convalidada por el Congreso de los Diputados la semana pasada.

La formación conservadora decidió finalmente no dejar libres los cuatro asientos que le corresponden tras la convalidación del Real Decreto-ley para renovar la cúpula de la dirección del ente público y tras una primera tentativa para elegir a los consejeros el martes -cuando necesitaba una mayoría cualificada de dos tercios que no alcanzó- lo ha logrado este jueves por mayoría absoluta necesaria en la segunda votación, secreta y por papeletas con 144 votos a favor, once en blanco y nulos cero.

En el debate celebrado hoy, el senador del PP Antonio Silván ha trasladado la «indignación» ante el «decretazo del Gobierno para controlar RTVE», que califica como un «atropello a la libertad de información y de expresión. Un nuevo asalto a las instituciones por parte de Sánchez, dispuesto a controlar a los medios y acallar la realidad», ha recalcado.

El PP ha justificado su decisión de proponer a sus cuatro candidatos pese a criticarlo por «sentido de la responsabilidad» que les obliga a «ejercer el control de sus desmanes». Y ha asegurado que modificarán el procedimiento de elección de los miembros del Consejo «en cuanto tengamos capacidad democrática para ello».