HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
El presidente del Gobierno, la semana pasada, en Copenhague, junto a la primera ministra danesa Mette Frederiksen Fernando Calvo / EP

Sánchez requiere ahora a tres autonomías del PP y a Asturias el registro de objetores del aborto

El presidente amenaza con activar «los mecanismos legales oportunos», que en último extremo llevan al 155 de la Constitución, si en tres meses no se cumple la ley

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 10:45

Comenta

Pedro Sánchez ha encontrado en la posición sobre el aborto un elemento de desgaste del Partido Popular y una manera de resintonizar con el ... electorado feminista distanciado por polémicas como la de la ley del 'solo sí es sí', las pulseras antimaltrato y los comportamientos denigrantes hacia las mujeres destapados en el 'caso Koldo' y está decidido a explotarlo. Este lunes, dio un nuevo paso al enviar un requerimiento a cuatro comunidades para que pongan ya en marcha el registro de personas objetoras al que obliga la ley; aunque no las cuatro están gobernadas por populares. El tirón de orejas también va para Asturias, a cuyo frente está el socialista Adrián Barbón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 57 años en un campo de tiro de Jerez de los Caballeros
  2. 2 Pedro Sánchez en el funeral de Fernández Vara en Olivenza: «Tenemos que recoger su legado»
  3. 3 Las cariñosas palabras de Irene de Miguel: «no fui capaz de escribirte que ojalá creyera para rezar mucho por ti»
  4. 4 «Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»
  5. 5 Extremadura llora y expresa de forma masiva su cariño y agradecimiento
  6. 6 Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
  7. 7 «Soy Guillermo%u2026»
  8. 8 Creer en Extremadura
  9. 9 El PSOE despide conmocionado a Vara
  10. 10 Un hombre bueno al servicio de su tierra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sánchez requiere ahora a tres autonomías del PP y a Asturias el registro de objetores del aborto

Sánchez requiere ahora a tres autonomías del PP y a Asturias el registro de objetores del aborto