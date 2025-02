Sánchez refuerza su relación con el PNV con su visita al lehendakari Pradales

La visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes al Palacio de Ajuria Enea, sede en Vitoria del Gobierno vasco, para entrevistarse con el nuevo lehendakari, Imanol Pradales, no solo tenía por objetivo escenificar las «excelentes relaciones» que, aseguran ambas partes, mantienen PSOE y ... PNV –ambos gobiernan en coalición en Euskadi–. También salvaguardar sus intereses mutuos ante un clima cada vez más revuelto en la política nacional y, por la parte del jefe del Ejecutivo, dejar un gesto tan solo 48 horas después de reunirse con el president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonés, con el que ahora el PSC negocia la investidura de Salvador Illa para la Generalitat y a cuyo autogobierno cedió las competencias del Ingreso Mínimo Vital.

Pero este viernes en Vitoria no hubo anuncios estrella, ni acuerdos formales, ni compromisos concretos. Por no haber no hubo ni comparecencias posteriores. Lejos de ultimátums, órdagos y advertencias, el lehendakari y el presidente del Gobierno se vieron las caras durante dos horas en un encuentro en el que mostraron su «clara voluntad de colaboración y cooperación conjunta».

Las declaraciones de intenciones protagonizaron una reunión que el mandatario vasco venía reclamando desde su llegada al cargo hace un mes. Se daba por hecho que la cita llegaría tarde o temprano, máxime cuando el inquilino de la Moncloa debe esforzarse por cortejar a un PNV que es clave para su supervivencia política. Con lo que no se contaba es con que fuera el presidente del Gobierno quien acudiera a la residencia oficial del lehendakari –y no al revés–, en un gesto que solo Adolfo Suárez y José Luis Rodríguez Zapatero habían tenido con Carlos Garaikoetxea y Patxi López, respectivamente.

Ciento veinte minutos de clima «cordial», según fuentes de sus respectivos equipos, en los que trataron la situación política, el contexto internacional, los fondos europeos, las infraestructuras, la regeneración democrática, el euskera y, sobre todo, el desarrollo del autogobierno vasco.