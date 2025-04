Sánchez recibirá en Nueva York un premio feminista de manos de la actriz Anne Hathaway

R. C Viernes, 20 de septiembre 2024, 15:00 Comenta Compartir

Pedro Sánchez viajará este lunes a Nueva York para asistir, hasta el miércoles, a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones ... Unidas, pero en su agenda hay más que intervenciones sobre el futuro de la democracia y la paz en un contexto internacional azotado por la guerra de Ucrania y Gaza. El martes participará en una cena de gala organizada por la organización 'He for She', dependiente de ONU Mujeres, y recibirá de manos de la actriz Anne Hathaway el galardón de 'Champion Mundial' por su compromiso con la igualdad.

El premio reconoce su labor a los líderes mundiales más ambiciosos en la lucha por la igualdad de género en distintos ámbitos, entre jefes de Estado y de Gobierno, en el mundo empresarial, entre las organizaciones no gubernamentales y en el círculo académico. Hathaway, por su parte, es conocida por su activismo contra el acoso sexual. Lo previsto es que en el acto Sánchez, que preside un Gobierno con mayoría de mujeres, y en esta legislatura ha impulsado la ley de paridad, que obliga, entre otras cosas, a los consejos de administración de grandes empresas a tener una composición equilibrada (60%-40%) entre hombres y mujeres, pronuncie un discurso sobre políticas de igualdad. El presidente lleva muy a gala el haber hecho del feminismo uno de los ejes de la política exterior aunque, en España, algunas de las iniciativas de su Ejecutivo han despertado controversia entre las feministas. Fue el caso, la legislatura pasada de la ley del 'solo el sí es sí' o de la 'ley trans' que reconoció la autodeterminación de género. Ambas leyes fueron promovidas por el Ministerio de Igualdad que en aquel momento ocupaba la dirigente de Podemos Irene Montero. Tras las elecciones de 2023, el PSOE recuperó ese departamento, ahora en manos de la socialista castellanoleonesa Ana Redondo.

