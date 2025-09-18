HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 18 de septiembre, en Extremadura?
El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, este jueves en el Palacio de la Moncloa.

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, este jueves en el Palacio de la Moncloa. A. Pérez Meca / Europa Press

Sánchez quita hierro a que el canciller Merz no hable de «genocidio» en Gaza en pleno choque con Feijóo

El mandatario alemán da largas a la petición del Gobierno español para que el catalán sea oficial en la UE como exige el acuerdo de investidura con Junts

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:06

Lo que política exterior es una minucia, puede convertirse en una sima gigantesca cunado se trata de la política nacional. Y más en un clima ... de tensión como el que se vive desde hace meses en el Parlamento español. Apenas un día después de que Pedro Sánchez y todos sus ministros dedicaran la sesión de control al Gobierno en el Congreso a afear al primer partido de la oposición su actitud «equidistante» e incluso su «cobardía» por resistirse a utilizar la palabra «genocidio» para referirse a la matanza de civiles en Gaza por parte del Ejército israelí, el jefe del Ejecutivo se mostró este jueves comprensivo con las reticencias del canciller alemán, Friedrich Merz, a seguir su ejemplo y utilizar el término sin miramientos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria
  2. 2

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos
  3. 3 Estas son las especialidades del primer llamamiento urgente del curso en Extremadura
  4. 4 En libertad el peluquero de Cáceres que fue detenido por vender droga en su negocio
  5. 5 Una vecina del bloque B de Aldea Moret, en el pleno de Cáceres: «Por favor, sacadme de allí»
  6. 6 Silvia Alonso recuerda sus inicios en televisión ligados a Extremadura
  7. 7

    «Jacobo Rodríguez Pereira es una calle peligrosa para los coches»
  8. 8

    Visto para sentencia un juicio en el que piden 26 años de cárcel y 10 millones para Joaquín Parra
  9. 9

    La Fundación Triángulo y los grupos de la oposición condenan los comentarios vertidos por la concejala del PP de Plasencia
  10. 10 Detectan nuevos casos de carbunco en una explotación bovina de Alburquerque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sánchez quita hierro a que el canciller Merz no hable de «genocidio» en Gaza en pleno choque con Feijóo