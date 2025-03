Sánchez promete ser «implacable» contra la corrupción «caiga quien caiga»

No hubo, en la intervención que este sábado protagonizó Pedro Sánchez ante el consejo de la Internacional Socialista reunido en Madrid, ninguna mención directa al ... caso de mordidas en la compra de mascarillas que implica a Koldo García, el que fuera asistente del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Pero el presidente del Gobierno sí trató con sus palabra de poner un torniquete para evitar verse salpicado siquiera colateralmente. «La lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga«, dijo.

De momento, no hay ningún cargo actual o pasado del PSOE señalado en la querella de la fiscalía anticorrupción o en el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Sin embargo, en Ferraz el caso genera una gran preocupación porque amenaza con sacudir los cimientos sobre los que Sánchez construyó el relato que llevó a la Moncloa mediante una moción de censura, en 2018, contra Mariano Rajoy, una vez conocida la sentencia del 'caso Gürtel'. Y este viernes la vicesecretaria general, María Jesús Montero, llegó a enseñar la puerta de salida a Ábalos, hoy diputado y presidente de la Comisión de Interior en el Congreso, con un «Yo sé lo que yo haría».

El jefe del Ejecutivo no fue tan lejos como su número dos ni fue tan claro en su mensaje hacia su antiguo número tres, al que relevó de todos sus cargos en julio de 2021 por una pérdida de confianza cuyas razones de fondo nunca trascendieron. Pero sí aseguró que él no imitará el comportamiento que en el pasado mantuvo el PP con episodios como el del 'caso Kitchen' (al que, no obstante, no se refirió de forma directa) . «Frente a quienes obstaculizaban la acción de la justicia para dificultar investigaciones que les afectaban, hoy hay colaboración absoluta con la para llegar hasta el final», argumentó.

Ante los delegados de la organización internacional, de la que es presidente desde noviembre de 2022, Sánchez hizo precisamente hincapié en el discurso con el que siempre ha buscado dar un plus de legitimidad a su mandato, cuestionado por la oposición, desde sus inicios por las alianzas con las fuerzas independentistas. «Este Gobierno nació de la necesidad de acabar con la corrupción de la anterior administración del Gobierno del Partido Popular y ha hecho además de su ejemplaridad, y de la ejemplaridad, su bandera. Una ejemplaridad absoluta, total, que no entiende de colores« argumentó.

«Frente a quienes amparaban la corrupción, expulsaban a quien denunciaba, transparencia absoluta hoy y el que la hace la paga», insistió. «Ha sido así durante los últimos seis años y así va a seguir siendo durante estos próximos cuatro años», añadió dando, una vez más, por hecho que será capaz de agotar la legislatura pese a las evidentes dificultades.