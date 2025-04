Sánchez obvia sus dificultades y presume de que España vive «uno de sus mejores momentos»

Ni una señal de fragilidad. Ni una mínima referencia a las dificultades que atraviesa su Gobierno para mantener la compleja mayoría parlamentaria que permitió ... su investidura hace casi un año y que le ha llevado a retirar del pleno del Congreso de este jueves la senda de estabilidad presupuesaria ante la amenaza de una nueva derrota infligida por Junts. Pedro Sánchez defendió este martes en el foro Global Economy en Nueva York que España se encuentra «en uno de sus mejores momentos de las últimas décadas» y remarcó que eso se debe en buena medida a la acción de su Ejecutivo.

Con su intervención, el presidente del Gobierno volvió a dejar claro que no se plantea un adelanto electoral y que su intención es agotar la legislatura pese a los zarandeos a los que le ha sometido en los últimos meses la formación de Carles Puigdemont. El presidente no hizo alusión expresa a la demanda lanzada por este partido para negociar los objetivos de estabilidad retirados, que se permita a las comunidades autónomas incurrir en déficit equivalente a un tercio del total autorizado al conjunto del Estado. No era el lugar ni el público adecuado. Pero sí apuntaló los argumentos empleados por distintos cargos de su formación para afirmar ahora que sí hay margen para una negociación al respecto.

Uno de esos argumentos es que la revisión que estos días está realizando el INE ha permitido constatar que en 2023 el crecimiento económico fue de 2,7%. Otro, que España ha conseguido salir del Procedimiento de Déficit Excesivo de la UE por primera vez en 15 años y que ha reducido la ratio de deuda pública en quince puntos en solo cuatro años. Con todo, fuentes gubernamentales advierten de que el reparto del déficit en las proporciones que plantea Junts no es viable.

Varapalo a Israel

Sánchez, que se encuentra desde el lunes en Nueva York para asistir a la apertura de la Asamblea de la ONU, reivindicó también en este acto, organizado por la Cámara de Comercio España-EEUU y el diario 'El País', su política exterior, y en concreto su posición respecto a la posición de Israel y el reconocimiento del Estado de Palestina. «Hoy España marca el paso y es reconocido y reconocible por su coherencia. Porque pide lo mismo en Ucrania, en Gaza y ahora también en el Líbano. Afecte -remarcó- a quien afecte».

El presidente admitió, además, que la marcha de la economía española depende en buena medida de esa coyuntura internacional. Y, con ese afán de demostrar que lo que se plantea es un proyecto para toda la legislatura, apuntó a los que, dijo, serán ahora sus principales retos: la reforma del sistema de financiación autonómica (sin el más mínimo apunte al controvertido pacto con ERC para ceder a Cataluña la recaudación, gestión e inspección del 100% de los impuestos) , la vivienda y una transición energética «justa».