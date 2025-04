Sánchez defiende en la ONU que una mujer suceda a Guterres

En pleno debate en la ONU sobre la reforma del sistema multilateral, Pedro Sánchez propuso este lunes en la sede de la institución, en Nueva ... York, una gobernanza «más eficaz, inclusiva y justa» para lograr la confianza de quienes hoy la miran con reticencias. Asimismo, hizo una propuesta concreta: que sea una mujer quien suceda dentro de dos años a su actual secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y que haya alternancia de género en la presidencia de la Asamblea General.

El gesto del presidente del Gobierno llegó solo un día antes de que la iniciativa 'He for She' de ONU Mujeres le conceda el premio 'Champion of the year' en una cena de gala en la que actuará como anfitriona la actriz estadounidense y activista contra el acoso a las mujeres Anne Hathaway. «Las mujeres tienen que participar de manera plena, igualitaria y efectiva en los procesos paz para lograr sociedades más justas y una paz duradera», dijo en una breve intervención ante uno de los foros de la Cumbre del Futuro, concebida precisamente para discutir sobre las reformas que necesita la arquitectura internacional.

Sánchez también insistió en un mensaje recurrente en sus discursos, pero esta vez en durante una jornada marcada por el riesgo de una escalada de la violencia en Oriente Próximo tras el ataque israelí sobre el Líbano. El jefe del Ejecutivo insistió en la desafección que puede crear en una parte de la comunidad internacional lo que se percibe como un doble rasero y permisividad con Israel. «El respeto a la dignidad humana no puede ser selectivo -advirtió- ni estar condicionada por intereses políticos estratégicos».