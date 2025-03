Sánchez contrapone su «liderazgo seguro» frente al de Feijóo «sin proyecto» y «sin escrúpulos»

María Eugenia Alonso Madrid Domingo, 16 de marzo 2025, 12:43 | Actualizado 13:16h. Comenta Compartir

Ante un contexto geopolítico «tan difícil» como el actual, el presidente del Gobierno se comprometió este domingo a «volver a llevar a España a puerto ... seguro», como aseguró que ya hizo ante la pandemia o la crisis energética que provocó la invasión rusa de Ucrania. Para ello, defendió, se necesitan tener «liderazgos seguros» al frente del Ejecutivo «frente a aquellos que no son capaces de romper con la ultraderecha que quiere destruir a Europa o que no son capaces de exigir la dimisión a Mazón en Valencia y a Ayuso en Madrid». Un mensaje directo para Alberto Núñez Feijóo con quien no logró alinear posiciones el jueves en el encuentro que mantuvieron en la Moncloa, pese a que ambos compartan la apuesta estratégica de aumentar la inversión militar al 2% del PIB. «Para los asuntos de Estado, se necesita una oposición de Estado. Y ésta no es una oposición de Estado. De hecho, ni ha estado, ni está, ni se la espera en los grandes debates», censuró durante la clausura del XV Congreso del PSOE de Cantabria.

Como reconocieron en la dirección nacional del PP tras el encuentro del jueves en la Moncloa, «no es que estén rotos los puentes, es que no sabemos donde están». Donde deberían existir puentes, los populares solo ven «muros» y a tenor de las últimas declaraciones del jefe del Ejecutivo, en el que atribuye a Feijóo un oposición «absolutamente destructiva» parece difícil que se puedan reconstruir a corto plazo. En su intervención en Santander, Sánchez recordó que el líder del PP «votó en contra de los intereses de España» en Bruselas, tanto para el despliegue de los fondos de recuperación económica tras la pandemia como para la reforma del mercado eléctrico que desembocó en la «solución ibérica».

