HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detenido en Olivenza un pacense como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en Copenhague, donde participó en una reunión de la Comunidad Política Europea Reuters

Sánchez amaga con acciones legales contra Israel por la flotilla entre críticas de sus socios

El presidente garantiza la protección diplomática de los activistas y obvia los reproches por la contención de la fragata 'Furor' que los asistía

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:08

Comenta

La flotilla Global Sumud ha puesto a Pedro Sánchez en una posición delicada. El presidente del Gobierno -que desde el inicio del nuevo curso ... político ha encontrado en su crítica activa contra la actuación de Israel en Gaza un elemento de conexión con la sociedad y un instrumento útil para la reactivación del electorado progresista- ve ahora cómo sus socios en el Ejecutivo lo acusan de no hacer lo suficiente para proteger a los activistas de la expedición solidaria, detenidos tras adentrarse en la zona de exclusión fijada por el Estado hebreo mientras la fragata 'Furor', enviada para asistirlos en caso necesitar un rescate, evitaba traspasar esa línea. Este jueves, el jefe del Ejecutivo se esforzó en defender que ni los ha abandonado ni ha claudicado ante Benjamín Netanyahu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?
  2. 2 DGT lo confirma: a partir del 1 de octubre cambian para siempre los exámenes de conducir
  3. 3 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  4. 4

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  5. 5

    Educación confirma que habrá dos días más sin clases en los colegios e institutos de Badajoz
  6. 6

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  7. 7 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  8. 8 Calendario escolar 2025: todos los puentes y festivos que quedan este año
  9. 9 La Junta esperará al fallo de la Justicia sobre la gerente del Sepad investigada por fraude
  10. 10

    La Policía detiene al jefe de Los Hilarios, el narco placentino fugado de una cárcel de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sánchez amaga con acciones legales contra Israel por la flotilla entre críticas de sus socios

Sánchez amaga con acciones legales contra Israel por la flotilla entre críticas de sus socios