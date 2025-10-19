HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 18 de octubre, en Extremadura?
Pedro Sánchez, este sábado en el congreso de los socialistas europeos, en Ámsterdam E. P.

Sánchez acaricia otra vez la idea de resistir gracias a la división de la derecha

Los socialistas alientan el choque ideológico en temas divisivos para el PP y aglutinantes para Vox tras contener el desgaste por Cerdán

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:12

El pasado junio, en plena conmoción por el informe de la UCO que situó a Santos Cerdán como el auténtico cerebro de la trama corrupta ... por la que el Tribunal Supremo llevaba ya meses investigando al exministro socialista José Luis Ábalos, muchos en el PSOE llegaron a dudar de que esta vez Pedro Sánchez pudiera volver a levantar cabeza. Pero han bastado cuatro meses para que las cosas se vean de otra manera. Los sondeos publicados a lo largo del último mes han dado algo de aliento al Gobierno. Los socialistas, aun por debajo del resultado de las últimas generales, en las que obtuvieron el 31,6% del voto, resisten no lejos del 30%, mientras el PP lucha para taponar la vía de agua que se le ha abierto hacia Vox.

