Sánchez critica a Von der Leyen por hablar de «rearme» de Europa: «Es un término que no me gusta en absoluto»

Las palabras y los matices son importantes. Más aún en las cumbres europeas, donde la introducción o no de un determinado término puede bloquear la ... adopción de unas conclusiones a nivel de los Veintisiete. A su entrada a la cumbre de líderes de este jueves en Bruselas, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha rechazado el término «rearme», que se incluye en el multimillonario plan de Defensa europeo ('Rearm Europe', Rearmar Europa en castellano) presentado por la Comisión Europea. Con todo, ha destacado que España está «comprometida a aumentar el gasto en Defensa».

Sánchez ha sido categórico al respecto: «El término rearme no me gusta en absoluto. No me gusta ese término y creo que tenemos que hablar de otra manera al dirigirnos a los ciudadanos», ha destacado. 'Rearm Europe' ha sido el nombre elegido por el Ejecutivo comunitario para una iniciativa multimillonaria con la que quiere aumentar las capacidades militares europeas e impulsar la producción de capacidades militares en el continente. Para ello, Bruselas ha propuesto un mecanismo de préstamos de 150.000 millones de euros, que los Estados miembros solo podrán gastar en empresas con sede en la UE y comprar productos compuestos en un 65% de componentes europeos. También quiere flexibilizar las reglas fiscales al menos durante cuatro años para que los países europeos puedan invertir hasta un 1,5% de su Producto Interior Bruto (PIB) en Defensa.

Pero el presidente del Gobierno no parece tener problemas con el fondo de la iniciativa de Bruselas. «Estamos comprometidos con el aumento del gasto en Defensa y de las capacidades. Tenemos que dar un salto tecnológico en este ámbito», ha reconocido ante preguntas de la prensa internacional. Eso sí, ha subrayado que Europa «tiene el deber» de reivindicarse como «proyecto político de soft power».

Sobre los desafíos que enfrenta la UE en materia de seguridad ha mencionado la amenaza que supone Vládimir Putin, pero también los desafíos que enfrenta el bloque en la vecindad sur. «Son retos diferentes a los del flanco este, pero debemos aumentar el control de las fronteras y nuestras capacidades para combatir el terrorismo, los ciberataques y los ataques híbridos», ha concluido.