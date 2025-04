Albiol pierde la alcaldía de Badalona al prosperar la moción de censura

Cristian Reino Barcelon Lunes, 8 de noviembre 2021, 13:15 | Actualizado 19:40h. Comenta Compartir

De los 900 municipios que hay en Cataluña, al PP solo le queda un alcalde, el de Pontons, en Barcelona, localidad de apenas 500 residentes. Hasta este lunes, los populares gobernaban también Badalona, la cuarta ciudad catalana por habitantes. El alcalde era Xavier García Albiol, descabalgado del poder en una maniobra similar a la moción que encumbró a Pedro Sánchez y apartó a Mariano Rajoy.

La sentencia que precipitó el cese de Rajoy fue la condena al PP por el 'caso Gürtel' y lo que se ha llevado a Albiol por delante ha sido haber aparecido como apoderado de una empresa en Belice, paraíso fiscal, en 2005. En ambos casos, los socialistas ganaron la moción, apoyándose en la izquierda y en los independentistas. El dirigente del PSC Rubén Guijarro es desde este lunes nuevo alcalde de Badalona, el cuarto en lo que llevamos de legislatura. Guijarro liderará un gobierno junto a los comunes, ERC y Junts, y con el apoyo externo de la CUP. «Un pacto de despachos», según afirmó durante el debate de la moción el presidente del comité de alcaldes del PP, que va, a su entender, contra el «sentimiento mayoritario de los vecinos». El PSC consumó en Badalona, vecina de Barcelona, que ya no piensa en Cataluña tanto en clave de bloque constitucionalista, sino que se siente cómodo llegando a acuerdos con los soberanistas. Un guiño en pleno debate sobre los Presupuestos de la Generalitat: para ERC y Junts ya no es tabú pactar con los socialistas.

García Albiol ganó las elecciones en 2019, con 11 concejales (sobre 27), pero un frente anti PP de todas las fuerzas de la oposición le apartó de la alcaldía. Fue investido Àlex Pastor, del PSC, con el apoyo de los independentistas. El dirigente socialista se vio obligado a dimitir el año pasado, tras ser detenido por saltarse el confinamiento, conducir ebrio y negarse a un control de alcoholemia. Le sustituyó de forma temporal Aida Llauradó, de los comunes, hasta mayo de 2020, en que Albiol recuperó el poder. Después de la salida de Pastor, los grupos de la oposición al PP no se pusieron de acuerdo y permitieron que el popular se alzara con la vara de mando.

Todos contra Albiol

El exalcalde denunció este lunes que ha vuelto a funcionar el «todos contra Albiol», pero avisó que se presentará a las elecciones de 2023 y que la ciudadanía badalonesa pondrá a cada uno en su sitio. El dirigente popular se convierte en la primera víctima política en España de los llamados 'papeles de Pandora', una investigación internacional en la que se han revelado activos secretos en paraísos fiscales de dirigentes como el presidente de Chile, Sebastián Piñera; o el exdirector del FMI, Dominique Strauss-Kahn. También músicos y deportistas como Julio Iglesias, Shakira o Guardiola. Por su implicación en otro escándalo como los 'papeles de Panamá', tuvo que dimitir el exministro del PP José Manuel Soria.

«Se acaban las mentiras» y empieza «el camino de la verdad, la transparencia y la regeneración», afirmó el nuevo alcalde. A su juicio, Albiol se «atrincheró» en «la mentira» al negar su implicación. Según el socialista, el exalcalde negó en un primer momento la existencia de la empresa en el paraíso fiscal, luego aseguró que no había nadie más del PP implicado (estaba un colaborador suyo), y afirmó que no hubo compra venta de acciones. Albiol insistió en que todo «era legal y hoy lo seguiría siendo» y que le apartan del cargo solo por un «poder mercantil». «Ejemplaridad» y «manos limpias», reclamó el nuevo consistorio, pero los grupos de la oposición no perdonan además al dirigente popular su trayectoria política en Badalona, calificada de populista y racista. Ha ganado tres elecciones (2011, 2015 y 2019) y ha gobernado en dos ocasiones: de 2011 a 2015 y de 2020 a 2021. De la mano de Iván Redondo, alcanzó la alcaldía en 2011 con un lema de campaña contundente: «Mano dura contra los que no se adaptan y contra los delincuentes». En 2015 fue un paso más allá: «Limpiando Badalona».