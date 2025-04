Arnaldo Otegi (Elgoibar, 1958) está convencido de que lo sucedido el pasado domingo es el comienzo de una ola mucho mayor que permitirá a EH ... Bildu convertirse en la fuerza mayoritaria en Euskadi y reemplazar al PNV a corto plazo. El coordinador general de la coalición abertzale admite contradicciones internas y recalca que la inclusión de candidatos condenados por sus vínculos con ETA no buscaba humillar a las víctimas del terrorismo.

– ¿Daban por hecho el pacto entre el PNV y el PSE?

– No era descartable. El problema es que ahora deberán contar con el Partido Popular.

– ¿Mantienen la esperanza de retener la Diputación de Gipuzkoa?

– Estamos en 24 (Bildu-Podemos) frente a 24 (PNV-PSE), así que mantenemos la esperanza. Quien inclina la balanza es el PP. Alguien nos tendrá que explicar cómo se van a apoyar en un partido al que luego van a decir que hay que parar en las elecciones estatales.

– ¿Por qué si el PNV y el PSE se unen para desplazar a EH Bildu de una Alcaldía es «escandaloso», pero si lo hacen ustedes es beneficioso para el país?

– La gran diferencia es que nosotros pactamos para desalojar a las derechas y el PNV lo hace con las derechas para desalojarnos a nosotros. Nosotros, haga lo que haga el PNV, le daremos la Alcaldía en Labastida y en Laguardia.

– Tan legítimo será que gobierne Maddalen Iriarte en Gipuzkoa que UPN en Pamplona, ¿no?

– Evidentemente, pero nosotros lo que decimos es que hay que respetar a la lista más votada del bloque progresista.

– Si el PSN no apoya a Joseba Asiron como alcalde de Pamplona el 17 de junio, ¿ustedes seguirán facilitando la investidura de María Chivite como presidenta de Navarra?

– No vamos a entrar en un intercambio de cromos.

– Es decir, que aunque el PSE no apoye a Asiron ustedes no impedirán la investidura de Chivite (Bildu al menos se tendría que abstener).

– Por la aritmética en el Parlamento no hace falta ni que apoyemos a Chivite.

– ¿Se puede hablar de cambio de ciclo sin ganar las elecciones?

– Nosotros hacemos la cuenta en los cuatro territorios. Pero bueno, contemos la Comunidad Autónoma Vasca. Nos hemos quedado a dos puntos y medio. Bien, ¿quieren que les digamos que les felicito? Les felicito. Pero es evidente que hay una tendencia social en el país que anuncia un cambio de ciclo.

– Algo similar ocurrió en 2011 y al final el PNV volvió casi con más fuerza.

– Nuestra tendencia es al alza. Podemos cometer errores y no descarto que nos pueda volver a pasar. Pero me da la impresión de que han cambiado muchas cosas desde 2011. Se ha roto el mito de la imbatibilidad del PNV.

– Han apostado por atraer a un votante no tan independentista. ¿Hasta qué punto aparca EH Bildu ese discurso?

– Primero, yo desmentiría la tesis de que nosotros hemos relegado este tema porque no es así.

– Pues en campaña prácticamente no han hablado de ello.

– Estábamos en unas elecciones municipales. No tenemos que tener una excesiva prisa ni ansiedad. El independentismo necesita ser gobierno y demostrar que gobierna para todo el mundo porque eso va a reforzar nuestras tesis y permitirá que la gente abrace el proyecto independentista de manera mayoritaria.

– ¿Su objetivo es absorber a Elkarrekin Podemos?

– Que Podemos tenga malos resultados es malo para nosotros porque nos puede impedir lograr mayorías. Ahora bien, sí decimos una cosa: Sumar en Euskal Herria se llama Euskal Herria Bildu. Nosotros somos los que sumamos aquí.

– ¿No teme que haya un porcentaje de voto prestado que en las generales se vaya a Sumar?

– No tengo ningún miedo.

– ¿Ve más factible crecer por ahí que robándole votos al PNV?

– Le aseguro que hemos crecido más por la parte del PNV que por la parte de Podemos, al menos en determinadas zonas.

– ¿Pero tiene el suficiente margen de crecimiento como para aspirar a quitarle el Gobierno vasco al PNV?

– Es una hipótesis que está ahí. Pero no lo sé. Representamos una alternativa frente al día de la marmota de estos pactos, que es lo de siempre: una especie de Gobierno de salvación laboral en el que no hay ideas ni proyecto político.

– ¿Se sentía más cómodo con Pablo Iglesias que con Yolanda Díaz?

– A Díaz todavía no la he escuchado hablar del tema nacional. Espero que en campaña podamos aclarar si está a favor de un Estado plurinacional.

Sectarismos

– ¿Cómo se pasa de tener un discurso más o menos revolucionario a una especie de socialdemocracia avanzada, de no ir al Congreso a sacarle la máxima rentabilidad, sin caer en la contradicción?

– Siempre digo que menos de cinco contradicciones es sectarismo. Todo el mundo tiene contradicciones, el problema no es que existan, el problema es si las gestionas inteligentemente.

– Pero en su caso son notables y suponen una enmienda histórica a su trayectoria.

– Nosotros hemos hecho lo que hemos hecho porque la situación en términos históricos ha variado sustancialmente. Primero, porque había un Gobierno de coalición que no se daba desde la Segunda República. En segundo lugar, hay un miembro de ese Ejecutivo que dice que Euskal Herria es una nación que tiene derecho a decidir democráticamente su futuro y eso cambia las cosas. El PNV suele decir que hacemos lo mismo que ellos. Nosotros nunca apoyaremos a Feijóo.

– Ese giro histórico también supone un evidente desgaste. Le pongo un ejemplo. En Azpeitia, donde hay un debate sobre los parque eólicos, han bajado en votos y la abstención ha superado el 10%

– Es evidente que se generan contradicciones, sí. Pero el país, aunque se generen contradicciones, necesita que algunos debates se hagan con una cierta urgencia.

– ¿Hasta qué punto teme el empuje de GKS entre un sector de la juventud en el que la izquierda abertzale hasta ahora era hegemónico?

– Es una manifestación de esta sociedad posmoderna en la que algunos creen que las recetas del siglo XIX sirven para hacer frente a los problemas del XXI.

– Pero al final forman parte de su mismo universo. Algunos de sus principales referentes son hijos o hijas de históricos dirigentes de la izquierda abertzale.

– Sí, pero no consideramos que formen parte de nuestro universo. Es otra cosa.

– ¿No es una demostración de que algunos de sus militantes creen que se está virando demasiado rápido?

– No digo que no existan sectores para los que determinados pasos y propuestas sean chocantes. Pero nosotros hemos hecho una reflexión en la que hemos planteado un camino. Y en ese camino hay para nosotros una cosa que es fundamental: no hay proyecto nacional independentista que se pueda poner en marcha si no somos mayoría social y política.

Polémica de las listas

– ¿Son conscientes de que la inclusión de candidatos con vínculos con ETA, aparte de una afrenta para las víctimas, le hizo un roto a Sánchez?

– No sé si le hizo un roto a Sánchez, pero quiero manifestarme con una cierta rotundidad porque ha habido gente que ha dicho que nosotros lo hicimos conscientemente para aumentar el sufrimiento de las víctimas. Lo desmiento totalmente. No hubo una decisión deliberada. Nosotros dijimos que no haríamos nada para añadir dolor al sufrimiento que ha habido en el país. Y es verdad que en este caso no se hizo así. Pero no porque hubiese una acción deliberada, sino porque las listas las hacen en esos pueblos y se hicieron de esa manera.

– Es difícil de creer que nadie en la cúpula de EH Bildu se diese cuenta de su presencia.

– Ya sé que cuesta creerlo, pero es así.

– ¿Fue clave para que se diese marcha atrás el daño a su imagen internacional que supuso el discurso de Pedro Sánchez en la Casa Blanca?

– Ya éramos conscientes de que se estaba generando una bola en torno a ese tema. Pero cuando escuchamos al presidente decirlo nada menos y nada más que en la Casa Blanca vimos claro que teníamos un problema. Lo que hicimos fue solucionarlo.

– La carta en la que renunciaban los siete candidatos con delitos de sangre, ¿la impulsó la dirección de EH Bildu, recibieron llamadas del PSOE o de Moncloa...?

– Desmiento absolutamente que recibiésemos alguna llamada. Ellos plantearon hacer un comunicado y les dimos apoyo.

– ¿En qué medida cree que después del 23 de julio se va a cerrar esa «ventana de oportunidades» de la que siempre hablan con la presencia de Sánchez en Moncloa?

– Pues dependerá del resultado electoral. Pero estoy convencido de que de que todavía hay partido y Sánchez puede ganar

– ¿Apoyarán de nuevo su investidura? ¿Y a cambio de qué? Usted dijo que hacía «todo» por los presos de ETA. Estando ya todos en Euskadi y Navarra, ¿ahora toca exigir una consulta?

– Nosotros cerramos la puerta a la derecha en todos los casos. Y si hay una nueva legislatura deberíamos hablar con mucha serenidad de que España es un Estado plurinacional, de la vertebración territorial...

– ¿Por qué EH Bildu es el único socio de Sánchez que no ha perdido apoyos en las municipales?

– Creo que gozamos de una gran confianza en nuestra base social, somos gente que hemos aprendido a gestionar las contradicciones... Y además creo que hemos conseguido avances que la gente ha valorado positivamente.

– Si Feijóo es presidente, ¿mantendrá EH Bildu su discurso social o recuperará el soberanista?

– Estaremos exactamente en la misma posición. Hacer una defensa firme de los derechos de la gente y una defensa de los derechos nacionales del pueblo vasco. Pero lo vuelvo a repetir, no lo vamos a hacer con grandes aspavientos.