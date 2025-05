Rodríguez afea a Podemos el chalet de Iglesias y Montero: «No me llega para pagarlo»

El chalet que compraron en Galapagar (Madrid) en 2018 Irene Montero y Pablo Iglesias ha vuelto este miércoles a protagonizar un pleno del Congreso, concretamente ... la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que se ha saldado en un tenso rifirrafe con Podemos. Todo ha empezado en el turno de intervención de la diputada y lider de los morados, Ione Belarra, que ha acusado a la dirigente socialista de «defender a los rentistas porque ustedes son rentistas» y ha sacado a relucir, como ejemplo, las tres viviendas que Rodríguez tiene en propiedad.

La titular de Vivienda ha entrado posteriormente al choque con Belarra y ha respondido a la mención que la líder de Podemos hizo de sus pisos en propiedad en la intervención anterior: «La polarización no es buena. A ustedes le interesan mucho mis propiedades, con mis tres propiedades no me llega para pagar la mitad del chalet de Galapagar. Lamento que usted intente manipular declaraciones mías para sacar rédito político», ha zanjado.

Estimada @isabelrguez quiero pensar que esto es solo un calentón en un debate incómodo. Todos nos podemos equivocar y tenemos derecho a disculparnos. Ojalá en tu casa (que por suerte nadie ha mencionado nunca) no te hagan a ti y a tus hijos lo que nos hicieron a nosotros https://t.co/eJRlsFmPg1 — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) October 23, 2024

En sus redes sociales, y aludido por el mensaje, el exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, respondió a Rodríguez: «Estimada Isabel Rodríguez quiero pensar que esto es solo un calentón en un debate incómodo. Todos nos podemos equivocar y tenemos derecho a disculparnos. Ojalá en tu casa (que por suerte nadie ha mencionado nunca) no te hagan a ti y a tus hijos lo que nos hicieron a nosotros».