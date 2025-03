Robles admite que Pegasus sustrajo información de la «intimidad» de Sánchez pero niega que robara «secretos» de Estado

Tres años después de que el móvil de Pedro Sánchez y de otros miembros de su gabinete fueran 'hackeados' con Pegasus, el Gobierno facilitó este ... lunes por primera vez algunos datos sobre el contenido de la información que fue sustraída entonces. Margarita Robles reveló ante la comisión de Seguridad Nacional del Congreso que el sistema espía -que infectó el móvil del presidente, el de ella misma y el de Fernando Grande-Marlaska- no robó «información legalmente clasificada como secreta o reservada», o sea, secretos de Estado, aunque sí que se apoderó de «datos personales» y de la «intimidad» de los titulares de esos móviles.

La ministra de Defensa, especialmente locuaz para el secretismo del Ejecutivo en este asunto durante los últimos años, reveló que la información sustraída con el 'hackeo' no «comprometió» o supuso una «quiebra» de la seguridad nacional. Y ello, sobre todo, porque «no hay constancia» de que ninguno de los tres terminales infectados «contuviera información legalmente clasificada», aunque sí datos que afectarían a la «intimidad» del presidente y sus dos ministros.

«De la información analizada por el Centro Criptológico Nacional (CCN, el corazón tecnológico del CNI) de las infecciones no hubo exfiltración de información clasificada como secreta o reservada, por lo que no hay afectación alguna de la seguridad nacional», insistió tajante la titular de Defensa, quien también garantizó a los diputados que la violación de los terminales de Sánchez, Marlaska y el del suyo propio tampoco puso en peligro «elementos, fuentes o medios» del Centro Nacional de Inteligencia.

Según la ministra, en las informaciones remitidas por el Gobierno el 24 mayo y 23 agosto de 2023 al Juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, que investiga estas infecciones, se dejó claro que no cabía ninguna desclasificación de documentos relacionados con el robo de la información porque no fueron sustraídos datos que tuvieran esa consideración oficial de «secretos».

Lo que no aclaró lo más mínimo Margarita Robles en el Congreso es quién pudo estar detrás del robo de información con este sistema de espionaje de la empresa israelí NSO Group, un 'malware' que solo está en poder de algunos Estados. La titular de Defensa afirmó no «caben especulaciones» ya que todavía no hay ninguna autoría «debidamente probada». «En el Gobierno somos los primeros interesados en saber quién está detrás de esas infecciones y por esos estamos colaborando al máximo con la autoridad judicial», dijo Robles, quien no entró en ningún momento a valorar las informaciones que apunta a el espionaje marroquí estuvo detrás del 'hackeo' y de las que se hicieron eco varios diputados . "Las autorías tienen que estar suficientemente acreditadas. Ni quiero ni puedo ni debo especular sobre quién ha sido el verdadero autor", zanjó.

Espionaje en Francia

La ministra igualmente desveló que el juez del caso, José Luis Calama, ha pedido al Centro Criptológico Nacional un «informe de carácter técnico» para determinar si las «infecciones» al Gobierno pueden tener el «mismo autor» de los 'hackeos' a multitud de personalidades en Francia. La información sobre robos de datos con Pegasus en el país vecino que ha sido remitida por el Gobierno de París a la Audiencia Nacional precisamente provocó a finales de abril que Calama reabriese el caso, que se había archivado de forma provisional en julio de 2023 por la «absoluta» falta de cooperación jurídica de Israel, que no contestó a la comisión rogatoria enviada por la Audiencia Nacional.

El juez recibió el pasado mes una Orden Europea de Investigación (OEI) emitida por las autoridades judiciales de Francia que incorpora una investigación llevada a cabo en el país galo en 2021 por múltiples infecciones de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros del Gobierno francés, ministros y diputados con ese mismo 'software'. Esa investigación al otro lado de la frontera apuntaría igualmente a los servicios secretos de Rabat como responsables del espionaje.

Las fechas de las infecciones en Francia son muy similares al hackeo de los móviles del Gobierno español. El dispositivo de Sánchez fue espiado por Pegasus en dos ocasiones -el 19 de mayo del 2021 y el 31 de mayo del 2021- con un robo de información de 2,6 gigas y 130 megas; que el de Robles resultó hackeado en junio de ese mismo año y que de él salieron solo nueve megas de datos; que el terminal de Grande-Marlaska fue infectado con el 'malware' en dos ataques, el 7 y el 26 de junio del 2021, sustrayéndole 6,3 gigas; y que por la misma época, el teléfono del ministro Luis Planas fue atacado también con Pegasus, pero sin que lograra extraer información.