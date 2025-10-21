El Rey concede el Toisón de Oro a Felipe González, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca

Felipe VI ha decidido otorgar el Toisón de Oro, la máxima distinción que concede la Corona, al expresidente del Gobierno Felipe González y a los ... dos padres de la Constitución de 1978 que siguen vivos, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, por su «dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona», según aprobó este martes el Consejo de Ministros a petición del monarca. Un gesto que coincide con el cincuenta aniversario el próximo 22 de noviembre de la proclamación de Juan Carlos I que marcó el inicio de la transición política en España de la que los tres políticos fueron protagonistas.

Desde su llegada al trono en junio de 2014, el Rey solo ha concedido tan alta distinción a la princesa Leonor, cuando cumplió diez años, aunque esperó hasta el primer acto oficial de su primogénita, en 2018, coincidiendo con el 50 aniversario del monarca, para imponerle el reconocimiento; y a su madre, la Reina Sofía, el año pasado, en el décimo aniversario de su proclamación. Don Felipe recibió su Toisón cuando tenía trece años de manos de su padre, Juan Carlos I, quien a su vez lo recibió a los pocos días de su nacimiento de manos de Alfonso XIII.

La insignia del Toisón consiste en un gran collar de oro inspirado en el mito de Jasón y los argonautas y consta de 26 eslabones rectangulares con las armas de los Duques de Borgoña. De ellos cuelga el carnero o vellocino dorado, cuya piel el héroe griego persiguió hasta el antiguo reino de la Cólquida. Son propiedad de la Orden del Toisón, a la que deben devolverse en el fallecimiento del titular.

Con estos tres nombramientos, 19 personas poseen en Espa tan alta distinción que como reconoció el propio Felipe VI en 2018 «se creó para premiar y representar los valores de la excelencia, el servicio y la lealtad». «En la actualidad, la pertenencia a la Orden supone el mayor reconocimiento, reservado a trayectorias vitales y profesionales de excelencia ligadas a grandes servicios a España y a la Corona», resaltó el monarca.