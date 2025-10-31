HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños. EFE

Bolaños acusa al Senado de «no mover un dedo» para la renovación del Constitucional

La renovación del presidente y cuatro magistrados del TC, amenaza con abrir otro frente en la pugna que mantienen a todos los niveles PSOE y PP

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:59

Comenta

La renovación del presidente y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), cuyo mandato acaba el 17 de diciembre, amenaza con abrir otro frente en la ... pugna que mantienen a todos los niveles PSOE y PP. Bajo este clima, ayer, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños acusó al presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, de «no estar moviendo un dedo» para iniciar este proceso.

