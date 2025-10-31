Bolaños acusa al Senado de «no mover un dedo» para la renovación del Constitucional

La renovación del presidente y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), cuyo mandato acaba el 17 de diciembre, amenaza con abrir otro frente en la ... pugna que mantienen a todos los niveles PSOE y PP. Bajo este clima, ayer, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños acusó al presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, de «no estar moviendo un dedo» para iniciar este proceso.

Bolaños señala directamente al PP -con mayoría en la Cámara alta- como responsable de «no hacer lo que tiene que hacer» porque, por el momento, señaló en RTVE, no «han preguntado a ningún parlamento autonómico» para que proponga a sus candidatos para el TC. Ese sería el primer paso que la institución debería dar para iniciar los trámites.

Los magistrados a renovar en cuestión son Cándido Conde-Pumpido, el presidente del TC; la progresista María Luisa Balaguer; y los conservadores Ricardo Enríquez Sancho y José María Macías Castaño.

El TC lo componen doce miembros en total y sus integrantes son nombrados a propuesta del Congreso, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial , como establece la Constitución. El mandato de cada uno de ellos dura nueve años improrrogables. No obstante, tanto la Carta Magna como la Ley Orgánica del TC obligan a que las renovaciones se hagan por tercios, con tandas de cuatro nombres cada tres años. Así, estos cuatro integrantes son los que fueron designados por el Senado en marzo de 2017.

Aunque con mayoría en la Cámara alta, con 145 parlamentarios, el PP no tiene los votos suficientes para alcanzar los tres quintos (160 senadores) que se requiere como mayoría para aprobar los nombramientos. Con la actual aritmética parlamentaria, la única alternativa factible pasaría por pactar los socialistas (lo que alcanzaría una suma de 236 escaños), porque la las cuentas no salen solo con Vox, UPN o Coalición Canaria. Un acuerdo que, en el actual clima de bloqueo entre los dos principales partidos, se antoja poco factible.