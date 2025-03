El juez Peinado ordena registrar la casa del empresario investigado en el 'caso Begoña Gómez'

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado no da su brazo a torcer en la investigación que se sigue contra Begoña Gómez, esposa del presidente ... del Gobierno Pedro Sánchez, por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares. A la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre la continuidad de la causa a finales de septiembre, el magistrado ha abierto otra pieza separada, de carácter secreto, y ha ordenado a la Guardia Civil que practique este viernes dos registros en la capital madrileña.

Se trata de entradas que afectan al investigado Juan Carlos Barrabés, el empresario y profesor del máster que codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense y que se ha convertido en una de las personas clave de este procedimiento penal. Los agentes buscan documentos en la vivienda y en una de las sociedades de Barrabés (Innova Next), y no se espera que se efectúen detenciones, según señalan fuentes del caso. Éste no se encuentra presente en los registros, ya que está hospitalizado por la grave enfermedad que padece.

Peinado tiene entre ceja y ceja aclarar el papel de Barrabés en esta causa, de quien sospecha que se benefició de su cercanía a Begoña Gómez y, por ende, de su marido Pedro Sánchez, para obtener contratos públicos de la administración central en favor de su compañía de innovación y formación digital. Según el relato cronológico del caso, el juez primero lo citó como testigo el 15 de julio pasado. Compareció por videoconferencia por sus problemas de salud, negó irregularidades en la concesión de los contratos y señaló que se reunió con Gómez en la Moncloa en varias ocasiones para preparar la cátedra universitaria de liderazgo social.

Pero además dijo que ella no estaba presente en la única ocasión en la que se vio con Sánchez en el complejo presidencial, dentro de una ronda de contactos con personalidades de su sector. Del mismo modo, declaró que las cartas de recomendación que firmó la esposa del jefe del Ejecutivo en favor de su compañía para el proceso de adjudicación fueron en «apoyo a un proyecto» y, además, se pidieron a diversas instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, de otro signo político.

De testigo a imputado en 4 días

Esta testifical, lejos de exonerar a Barrabés, supuso su nueva citación cuatro días después pero ya en calidad de investigado. El juez aceptó la petición de Vox, acusación popular en la causa, «porque se vislumbra una colaboración necesaria e imprescindible para el desarrollo de la actividad de Begoña Gómez». La Fiscalía, que no ve indicios de delito, recurrió la resolución de Peinado al considerarla «nula» y que «vulnera derechos» porque se basa exclusivamente en dos informes de la Guardia Civil que resultaron exculpatorios al no ver irregularidades en los contratos. Posteriormente, el Ministerio Público denunció ante la Audiencia Provincial la «deriva procesal» y la «incertidumbre» que reinaba en esta «causa general» abierta por el juez.

Peinado argumentó la imputación del empresario con un solo párrafo que rezó así: «De las diligencias hasta ahora practicadas, en concreto los informes de la UCO (Unidad Central Operativa) de fecha 14 de mayo y 2 de julio, en conjunción con la declaración testifical de Juan Carlos Barrabés, permiten colegir la participación del hasta ahora testigo en los hechos investigados a Begoña Gómez, por lo que procede el cambio de su estado procesal al de investigado».

El 1 de agosto pasado volvió a comparecer por videoconferencia, contestó durante media hora solo a las preguntas de su abogado y reiteró que su encuentro con Sánchez fue «meramente empresarial» en el marco de otras citas en materia de innovación que también tuvo con otros representantes políticos. También precisó que las cartas de recomendación de Begoña Gómez no eran a su empresa sino «al proyecto», y que las gestiones de los mismos las llevaba su equipo, ya que se trata de una sociedad que tiene más de 400 trabajadores.

Su comparecencia tuvo lugar dos días después de que el juez se trasladara a la Moncloa para tomar declaración como testigo a Pedro Sánchez, quien se acogió a su derecho a no declarar contra su mujer, como prevé la ley. Poco después, trascendió que la Abogacía del Estado, en representación del presidente del Gobierno, presentó una querella por prevaricación contra Peinado, que ya ha registrado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y luego hizo lo propio su esposa Begoña Gómez por poner en marcha una «causa general» contra ella de forma «inusual, errática y prospectiva».

Ahora, tres semanas después de su declaración como investigado, Peinado ordena registrar la casa de Barrabés y la empresa Innova Next sin la presencia del afectado, gravemente enfermo. Busca indicios delictivos que apuntalen su instrucción y acorralen a Begoña Gómez antes de afrontar el mes de septiembre, que será definitivo para el futuro del caso.