Redondo comparece en el Senado por las pulseras antimaltrato y se expone al vapuleo del PP
La ministra de Igualdad defiende que pese a las lagunas detectadas el sistema de protección funciona y es referente internacional
Ander Azpiroz
Madrid
Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:40
La ministra de Igualdad comparece hoy en el Senado obligada por la mayoría del PP en la Cámara para dar cuenta de los fallos revelados ... por la Fiscalía General del Estado en las pulseras antimaltrato. Ana Redondo se ha ceñido al guión establecido por el Gobierno desde que estalló el escándalo. De esta forma, ha defendido que estos dispositivos ahora en entredicho y que serán sustituidos a partir de mayo salvan vidas a diario. «El sistema no solo funciona sino que es un referente internacional», ha señalado Redondo.
La ministra, a la que no ha acompañado ningún otro miembro del Ejecutivo, ha detallado que las pulseras recogen al día 30.000 geolocalizaciones que luego son comprobadas para cerciorarse de que los agresores no quebrantan las órdenes de alejamiento. Sobre el fallo detectado, la titular de Igualdad ha insistido en que se ciñeron a la transmisión de datos judiciales y en ningún momento las víctimas corrieron peligro. Los bulos de la derecha, ha añadido, han magnificado el problema e inculcado el miedo a las mujeres protegidas de sus maltratadores.
Redondo llega a esta conferencia después de haber sido reprobada en el Congreso con los votos a favor de PP y Vox, junto a las abstenciones de ERC, Junts y BNG. La ministra ha desoído las continuas peticiones de dimisión al achacar a la desinformación de la derecha la utilización de una laguna puntual y ya resuelta en el sistema.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
