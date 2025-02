El rector reconoce que la cátedra de Gómez es un caso único pero niega un trato de favor

Un caso único en toda la Universidad Complutense de Madrid (UCM) pero «en ningún caso» se produjo un trato «excepcional» por ser la mujer del ... presidente del Gobierno. El rector de la UCM negó en todo momento durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez cualquier irregularidad en la decisión de poner a una persona sin titulación universitaria alguna al frente de esta enseñanza.

«Todo fue legal y regular», defendió Joaquín Goyache, quien, no obstante, acabó teniendo que reconocer que «no hay ningún perfil» igual que el de la esposa de Pedro Sánchez al frente de las 54 cátedras extraordinarias que existen en la actualidad en el centro académico madrileño. «Yo pensaba que era licenciada», confesó el compareciente.

Goyache, que está imputado por el juzgado de Instrucción 41 de Madrid por su decisión de crear la cátedra de Transformación Competitiva Extraordinaria que dirigió Gómez, tuvo que admitir que en la universidad no hay un director de cátedra «sin titulación» universitaria, que no sea personal docente y que no tenga una «vinculación permanente» con el centro, que son las condiciones que establece el reglamento de la institución para acceder a ese puesto. El rector admitió que la UCM tuvo que tirar de una excepción en la normativa para poner al frente de la cátedra a Gómez basándose en la «experiencia en esos temas y la relación de muchos años con la formación continua» de la UCM, que no la reglada.

El rector, que prefirió explicarse en sede parlamentaria aunque podría haber guardado silencio para no perjudicarse en el proceso penal en el que está inmerso, confirmó que esta cátedra comenzó a gestarse a finales de julio de 2020 después de que la «secretaría de Gómez» llamara a la «Rectoría» para tratar «una serie de temas entre los que no estaba la creación de la cátedra». Goyache afirmó que admitió reunirse en Moncloa por «seguridad biológica», ya que el «Rectorado estaba prácticamente cerrado» por la pandemia.

Según el rector, en esa reunión, en la que no estuvo Pedro Sánchez, Gómez le «propuso varias acciones» y sacó el tema de la creación de cátedra. Goyache afirmó que, dado que tenía patrocinadores, que se «cumplía con la normativa» y que se proponía «trabajar con pymes» consideró que «por supuesto» ese proyecto «era bueno para la universidad».

La reunión tuvo lugar a finales de julio, en septiembre ya se presentó el máster con la mujer del presidente oficiando de directora y octubre comenzó el curso, pero Goyache dijo «no saber» si esa premura en montar la cátedra es lo habitual. No obstante, insistió en descartar cualquier trato de favor, al tiempo que responsabilizó a sus subordinados de haber dado el visto bueno final a la puesta en marcha de la controvertida cátedra.