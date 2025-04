Puigdemont: «¿Aún no entienden por qué razón no les votamos los Presupuestos?» «Cada año incumplen sus propios presupuestos. Lo hacen con Cataluña, donde nos roban las inversiones», ha señalado

Carles Puigdemont ha vuelto a señalar al Gobierno de Pedro sánchez. El presidente de Junts ha dicho que el Estado incumple cada año sus propios ... Presupuestos y no invierte lo previsto sobre Cataluña: «¿Aún no entienden por qué razón no les votamos los Presupuestos?».

Así de contundente se ha mostrado en su red social X, después de la información avanzada por Catalunya Ràdio y TV3 según la cual se gastó un 20% de todo el dinero que el Estado tenía presupuestado para invertir en Cataluña los primeros seis meses de 2024: 456 millones de euros. «Cada año incumplen sus propios presupuestos. Lo hacen con Cataluña, donde nos roban las inversiones, y lo hacen con Madrid, pero en este caso para gastarse más dinero de los aprobados inicialmente», ha lamentado.

