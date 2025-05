Puigdemont llama a los suyos a «pasar a la ofensiva» hacia un referéndum «irrenunciable»

«El referéndum del 1 de octubre inició un camino difícil y de incertidumbre, pero el camino a la independencia es irrenunciable». Carles Puigdemont volvió ... este domingo a ser nombrado presidente de Junts, dos años después de abandonar el cargo. Lo hizo con un incontestable apoyo del 90,18% de los votos de la militancia en el Congreso Nacional de su partido, celebrado en la localidad costera de Calella (Barcelona), ajena este fin de semana a la tormenta política que se ciñe sobre la legislatura española. El que fuera president de la Generalitat cuando su Govern proclamó la DUI, hace este domingo justo siete años, encabezará una renovada apuesta por la vía unilateral si Pedro Sánchez no pacta una consulta o «extiende las negociaciones de forma estéril». «Dejemos de resistir y pasemos a la ofensiva, hay todo un país esperando», proclamó.

Puigdemont, que sigue pendiente de beneficiarse de la ley de amnistía –asunto al que no se refirió durante quince minutos de discurso– intervino de forma telemática desde su residencia en Waterloo (Bélgica) para dar cierre a la cita, ante una enfervorizada audiencia que coreaba gritos de «independencia». Ha sido un congreso plácido para la candidatura del expresident, sin disidencias internas después de que Laura Borrás –a la que él mismo agradeció su labor como presidenta del partido durante los dos últimos años– se despidiera de todos sus cargos el viernes. El expresident toma ahora el control total de la formación con Jordi Turull renovado al frente de la secretaría general, y una ejecutiva a su imagen y semejanza formada por 31 personas con nombres como el de la diputada en el Congreso Míriam Nogueras –su negociadora en Madrid– ascendida a una de las cuatro vicepresidencias.

Este domingo se deslizaron varias pistas sobre la forma en la que Junts quiere recuperar iniciativa. Los soberanistas tienen en su mano la llave para aprobar o no los Presupuestos Generales del Estado de 2025 y condicionar la legislatura española con sus siete diputados en Madrid pero para Puigdemont no basta con estar en una esuquina del tablero político: «Hay que abrir más el partido».

Se refiere a tratar que su formación, en colaboración con otras organizaciones, vuelva a ocupar «la centralidad» del espacio político catalán –«también las calles», insistió el viernes Turull– perdida tras las últimas elecciones autonónmicas, que acabaron con Salvador Illa en el Palau de la Generalitat gracias al apoyo de una dividida Esquerra.

En esa estrategia de regreso a la ofensiva, Puigdemont –que antes del 12-M prometió dejar la política si no conseguía la presidencia de a Generalitat– llamó a su militancia a seguir mirando fuera de las ventanas de la formación. «No podemos caer en el mismo error y no reconocer que el independentismo está más dividido que nunca, que no tenemos mayoría en el parlament y tenemos un Gobierno hostil, asfixiante, en Madrid», reiteró. Tras lamentar que hayan tenido que afrontar, a su juicio, ataques de todo tipo, de dentro y fuera, el expresident mostró a Junts como «la herramienta para este tiempo». «Ahora nos toca salir de las cuarteles de invierno, donde hemos tenido que resistir los primeros años de nuestra existencia», sostuvo.

Antes, Turull telegrafió dos mensajes a Madrid. Por un lado, que los suyos no se van a «arrugar en la defensa de los intereses de Cataluña» en las negociaciones con Pedro Sánchez, al que exigió «que cumpla sus acuerdos». Entre ellos, el traspaso de las competencias de inmigración, pendiente desde que la pactaran en enero; o la senda de déficit, que los posconvergentes tumbaron en julio en el Congreso y forzaron al Gobierno a retirar su nuevo debate y votación el mes pasado por temor a una nueva derrota parlamentaria.

Ampliar Jordi Turull, Andoni Orturzar y Josep Rull. EFE

El otro recado, el mismo que Nogueras ha repetido en la Cámara baja durante toda la legislatura, que sus siete diputados no pertenecen a ningún bloque ni son socios del Ejecutivo. «No nos casamos con nadie. Nosotros no renunciaremos a los intereses de Cataluña ni de los catalanes. Ni oasis catalán ni bloque de izquierdas o de derechas: independencia», defendió Turull mientras reivindicaba «el mandato» del 1 de octubre y apostaba por «la validez» del «compromiso» de su partido por la independencia.

Alternativa al «tripartito»

En el plano político catalán, Turull, que el viernes había alardeado de la decisión de romper con el Govern de Pere Aragonés en octubre de 2022, defendió Junts como «la única alternativa»frente el «tripartito de facto», en una alusión implícita al PSC, ERC y los comunes, las tres formaciones que apoyaron la investidura de Salvador Illa. «Ahora nos toca demostrar que somos la alternativa, hoy tiene que ser el primer día de la reanudación, acaba el congreso de Junts y empieza la ofensiva por Cataluña», añadió.

Entre el medio millar de asistentes que abarrotó el auditorio situado en una antigua fábrica textil, figuras relevantes del independentismo como el expresidente de la Generalitat Artur Más o el ex conseller de Interior durante el 'procès', Joaquim Forn. También invitados de otras formaciones como el presidente del PNV, Andoni Ortuzar; el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu; el secretario de Política Municipal del PSC, Joaquín Fernández, y representantes del ERC, Òmnium, UGT o CC OO., entre otros.