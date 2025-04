El PSOE expulsa a Nicolás Redondo tras haber criticado la amnistía

González: «Quien no es controvertido es que traga con todo»

«Que nos libren de los no controvertidos, los que son capaces de quedar bien con todos a la vez», porque «algo tienen», ya que «controvertido hay que ser... y quien no es controvertido es que traga con todo», afirmó este jueves el exlíder socialista Felipe González en un acto con políticos histórico, pocas horas después de la expulsión de Nicolás Redondo fuera del PSOE. Antes, recordó ante la prensa que cuando era presidente del Gobierno su padre, Nicolás Redondo Urbieta, líder de UGT, convocó una huelga general en diciembre de 1988 y a él «nunca se le ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión» del partido.

González se reivindicó como un hombre «libre porque digo lo que pienso» y «responsable porque pienso lo que digo, y eso me obliga a callarme mucho más de lo que desearía… No lo que dicen que digo, sino lo que yo digo, que no es lo mismo», apostilló. El que fuera secretario general del PSOE durante 23 años pronunció estas palabras al recibir en Sevilla, de manos del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el V Premio Iberoamericano 'Torre del Oro'.