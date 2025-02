El PSOE ensalza el lanzamiento de Sumar aun sin Podemos

Sánchez este lunes durante la visita de la empresa Skydweller, que construye un avión solar no tripulado en Albacete

El PSOE sigue lanzando mensajes a favor de una candidatura de unidad de todas las fuerzas que se ubican a su izquierda. Este lunes, en medio de las acusaciones vertidas desde Podemos sobre su supuesta labor obstruccionista, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, insistió en ello: «Es una muy buena noticia para España y para todos los votantes progresistas que todas esas fuerzas variadas a la izquierda del PSOE se organicen y vayan unidas a las próximas elecciones y sería mucho mejor noticia todavía que fueran unidas todas sin excepción; ese -aseguró- sería nuestro deseo». A nadie se lo oculta, sin embargo, que de adoptar una posición neutral, Pedro Sánchez ha pasado a tomar claro partido por Yolanda Díaz en su pugna con los morados.

Un día después de que la vicepresidenta segunda lanzara por fin Sumar, en un acto multitudinario en el polideportivo Magariños de Madrid, junto a una docena de organizaciones pero sin Podemos, Bolaños volvió a ponerlo de manifiesto con unas declaraciones elogiosas. «Ayer fue un día para que los votantes progresistas tengan la ilusión de que va a haber una legislatura más de avances sociales en España y que la va a haber de la mano de Pedro Sánchez», llegó a decir.

Los socialistas aspiraban a que las tensiones entre Díaz y la formación que capitanea Ione Belarra (sobre la que Pablo Iglesias mantiene, aun desde fuera, una influencia determinante) se acabaran resolviendo al acercarse el momento crítico del proyecto de la vicepresidenta. Un lanzamiento que, a su juicio, ya iba tarde. Lo consideraban, 'a priori', lo más conveniente para poder aglutinar voto y que esa candidatura unitaria superara en las próximas generales a Vox como tercera fuerza política; factor clave para poder reeditar la coalición. Ahora, sin embargo, han empezado a asumir que el acuerdo puede no llegar nunca y preparan el terreno, y los discursos, para ese escenario.

«Creo que no van de farol –apuntaba hace unos días una de las personas del círculo de confianza del presidente que más ha tenido que lidiar con Podemos desde el Ejecutivo y dese el partido-, no es estrategia negociadora; hay tensión real». Eso explicaría, en buena medida, el protagonismo que Sánchez concedió a Díaz en la moción de censura de Vox y Tamames. Y también la decisión de restar a las ministras de Podemos espacios de promoción, como se evidenció el pasado martes, cuando no se permitió a Belarra comparecer en Moncloa tras la aprobación de su ley de Familias en el Consejo de Ministros.

Hartazgo y estrategia

Los socialistas arrastran, por un lado, un hartazgo considerable ante la actitud beligerante que ha adoptado Podemos ante la proximidad de las elecciones. Los morados han llegado a tensar mucho la cuerda con acusaciones en las que equiparaban al PSOE con un partido de derechas o incluso, como dijo Lucía Muñoz, la portavoz del partido en el debate sobre la reforma de la ley del 'solo sí es sí', con «fascistas», pero en ningún momento han hecho amago de ir a abandonar el Ejecutivo. Todos tienen interiorizada la máxima de que «el que rompe, lo paga». Y esa estrategia vale también para el caso de Sumar.

A los socialistas les interesa que, ocurra lo que ocurra, haya a su izquierda una opción capaz de arrastrar a las urnas a un electorado al que ellos no llegan y entienden que la posición de los morados es electoralmente más débil que la de Díaz . «Vamos a ver los acontecimientos y si la situación de Podemos no le ahuyenta votos», advierten en el núcleo duro del partido. Algunos, como el presidente castellano-manchego Emiliano García-Page, con el que Sánchez compartió este lunes un acto político en Albacete, creen sin embargo, que fortalecer a la vicepresidenta segunda puede acabar siendo una apuesta arriesgada. «Conozco a gente que duda en votar a Sánchez o a Yolanda» dijo este domingo en una entrevista en 'La Razón'. De momento, su temor no está extendido, en todo caso.