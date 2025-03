El PSOE da por hecho ya el sí el de Junts a la amnistía sin cambios sobre terrorismo

No habrá un nuevo intento de prórroga. La comisión de Justicia del Congreso se reunirá finalmente al límite del plazo previsto -este jueves, a las ... once de la mañana- para votar el texto de la ley de amnistía un mes después de que Junts optara por frenar en seco su tramitación por temor a que Carles Puigdemont, investigado por terrorismo y traición al Estado en distintas causas, no quedara cubierto. A lo largo de las últimas cuatro semanas, la negociación ha tenido altibajos, momentos en los que la dirección del PSOE se mostraba optimista y otros, hace apenas cinco días, en los que admitía su dudas sobre la posición final de la formación independentista. Ayer, sin embargo, la portavoz de la ejecutiva, Esther Peña, dio ya por hecho el acuerdo.

En una comparecencia en la que defendió que, pese al ruido de la oposición y la preocupación que en su propio partido ha generado el 'caso Koldo', «el país funciona y las instituciones funcionan», Peña expresó su «absoluta confianza» en que la ley saldrá adelante. No todos en la cúpula del partido están tan convencidos de que darse la mano con Puigdemont sea en este preciso momento lo más conveniente, pero en Moncloa hay prisa por revertir la sensación de legislatura en colapso, que el estallido del caso de corrupción en el que está implicado el asesor del exministro y exsecretario de Organización socialista José Luis Abalos ha ayudado a acrecentar. Ni los posconvergentes, que también transmiten en privado que el acuerdo es muy posible, ni el PSOE dan pistas de cuál es la fórmula que se está terminando de perfilar para zanjar sus diferencias. Pero la portavoz socialista se mostró tajante al asegurar que en ningún caso se modificará el artículo que deja fuera de la amnistía los delitos de terrorismo en los que existió una «intención directa» de incurrir en una violación grave de derechos humanos (muerte, torturas o trato degradante). Junts, que ya logró torcer el brazo al Gobierno y lo llevó a desdecirse para acotar mediante esas salvedades la redacción inicial de la norma, acabó considerando las cesiones socialistas insuficientes después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón advirtiera en un auto de que el expresident tampoco podría así ser amnistiado. Fue la negativa del PSOE a claudicar de nuevo para eliminar tanto ese apartado completo como el referido a la traición al Estado del capítulo de excepciones a la norma lo que llevó a la formación independentista a echar atrás la ley en el pleno del 30 de enero. La causa por terrorismo que afecta a Puigdemont, la de Tsunami Democràtic, no ha decaído pese a la confianza depositada por el Ejecutivo en la Fiscalía para lograrlo. El pasado jueves, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la única que puede procesar al expresident al ser aforado, concluyó por unanimidad que existen razones suficientes para asumirla. También sigue adelante en un tribunal de Barcelona la instrucción de la llamada 'trama rusa', el otro caso que Junts temía que pudiera ser utilizar para evitar que su líder moral resulte exonerado. Nuevas cesiones Durante la negociación con los posconvergentes, los socialistas han puesto sobre la mesa propuestas ajenas a la redacción de la ley para tratar de disuadirlos. La única reconocida oficialmente fue una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acortar los plazos de instrucción de que disponen los jueces. Ni despertó excesivo entusiasmo en Junts ni tenía muchos defensores en el propio Ejecutivo, pero nunca se confirmó que finalmente se hubiera descartado. Peña alegó ayer que el eventual pacto responde más a la «reflexión» realizada por Junts y a la mala acogida que tuvo en Cataluña su voto del pasado 30 de enero -muy criticado, por ejemplo, por Esquerra- que las concesiones socialistas. Pero tampoco negó que estas existan. Los republicanos, a los que según fuentes de la negociación se ha informado ya de lo abordado, se mostraron ayer optimistas, aunque no ahorraron sus reproches a los de Puigdemont por no haber permitido que la amnistía siguiera su curso hace un mes. Su portavoz, Raquel Sans, subrayó que «mucha gente» tiene su «vida empantanada» como consecuencia de ese retraso.

