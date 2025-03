El PSOE hace un canto al Estado frente a la DANA entre gritos de 'Mazón, dimisión'

Valencia está en Sevilla. El 41º congreso federal del PSOE en la capital andaluza no solo se desarrolla permeado por el recuerdo obligado y emocionado ... a las víctimas de la DANA y por la constatación del desafío mayúsculo que representa la reconstrucción de los municipios valencianos devastados por la catástrofe de la que acaba de cumplirse un mes. Los socialistas han protagonizado un gesto de evidente carga política en la apertura oficial este sábado del cónclave que reúne a un millar de delegados en el Fibes, el palacio de congresos sevillano. Han subido a la tribuna a la líder del PSPV, la ministra Diana Morant, para reivindicar el papel del Estado como garante de la vida y de los derechos de los ciudadanos, hacer bandera de la respuesta ante el desastre del Gobierno de Sánchez y cargar contra el PP y Vox por un «negacionismo» climático «que también mata». Todo ello trufado de pasajes con el auditorio aplaudiendo puesto en pie y gritos de 'Mazón, dimisión'.

La intervención de la titular del Ministerio de Ciencia y máxima responsable del socialismo valenciano, hoy en la oposición frente a la contestada gestión de la DANA de la Generalitat en manos del PP de Carlos Mazón, ha sonado a ejercicio de reafirmación. De reafirmación de la reacción del Ejecutivo de Sánchez, cuestionado también por cómo administró los recursos disponibles en las horas más críticas del brutal aguacero que descargó el 29 de octubre. Pero también de su propia ejecutoria al frente del partido en el que sustituyó a Ximo Puig tras perder éste la presidencia del Consell. Morant ha despertado la ovación de los presentes con su intencionada mención a la figura emergente tras la catástrofe, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Y ha contrapuesto la acción del Ejecutivo al que ambas pertenecen a la de Mazón -»El peor presidente en el peor momento», ha reprobado en un encendido discurso- y, por extensión, a la del PP de Alberto Núñez Feijóo. «Es su fracaso catastrófico», ha clamado la ministra. «No, no ha fallado el Estado, no ha fallado el sistema, no han fallado las instituciones, no ha fallado la política. No, han fallado ellos», ha rematado.

La líder del PSOE valenciano, que se ha ofrecido a aprobar los Presupuestos de la DANA y a avalar a un presidente técnico que sustituyera a Mazón hasta la convocatoria de unas nuevas autonómicas, ha personificado el cambio de carril del Gobierno y el partido tras la comparecencia en el Congreso del presidente Sánchez este último miércoles. Si durante los primeros compases tras el temporal, señalado también por las críticas y las demandas ingentes de los damnificados, el Ejecutivo de Sánchez se cuidó de hacer leña del jefe de la Generalitat, darlo ahora por amortizado apuntando de paso a la responsabilidad de Feijóo se ha convertido ya en moneda común entre los socialistas. Esta mañana de sábado, y tras subrayar que el Consejo de Ministros en el que ella sienta «ha multiplicado por cuarenta las ayudas» desplegadas por el Consell, Morant ha arremetido contra «la incompetencia, la negligencia, la ignominia y la ola reaccionaria» en la que ha equiparado al PP y Vox y ha denostado los pactos de ambos tras las elecciones locales del 28 de mayo de 2023 -rotos ya en el ámbito autonómico- atribuyendo a los populares la misma negación de las advertencias científicas contra la emergencia climática que capitaliza la extrema derecha.

Ha sido el reverso de la otra bandera que ha agitado, entre salvas de los asistentes, la secretaria general de los socialistas valencianos: la de que es el Estado, garante de «los derechos» que populares y voxistas pretenden «recortar y destruir», el que tiende un paraguas protector y salvador sobre la ciudadanía. «Cuando no te queda nada, te queda el Estado», ha sentenciado Morant, en objeción implícita a aquello de 'el pueblo salva al pueblo'. «Menos mal que tenemos a Pedro Sánchez», ha remachado, después de clamar: «No todos somos iguales». Las dos consignas a las que los socialistas se han encomendado en este congreso sacudido no ya por la DANA, sino por las investigaciones judiciales que los salpican.