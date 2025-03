El presidente cierra filas con Marlaska y asegura que cumplió la ley en Melilla

Pedro Sánchez no solo mantiene la máxima confianza en Fernando Grande-Marlaska, sino que, además, compromete que tanto el titular de Interior como la Guardia ... Civil actuaron en «estricto cumplimiento de la legalidad y respeto a los derechos humanos» en la tragedia de Melilla, en la que perdieron la vida 23 inmigrantes –72 según las ONG que trabajan sobre el terreno–. «Cuenta con todo mi respaldo y reconocimiento», zanjó el jefe del Ejecutivo respecto a su ministro durante la cumbre hispano-lusa celebrada en Portugal.

El apoyo del presidente del Gobierno no alivia la presión sobre Marlaska a izquierda y derecha para que dé cuenta de la actuación policial del pasado 24 de junio en la valla de ciudad autónoma. En el horizonte próximo de Marlaska pesa una posible comisión de investigación que han registrado nueve grupos parlamentarios –entre ellos el de sus compañeros de Consejo de Ministro, Unidas Podemos– para esclarecer la veracidad de las imágenes difundidas por la BBC, en las que se observa cómo miembros de la Gendarmería marroquí arrastran cuerpos de inmigrantes desde suelo español hacia el otro lado la frontera.

La llave de esta comisión está en manos del PP, que exige al Gobierno, e incluso a Pedro Sánchez, las máximas explicaciones sobre el suceso, pero que aún no ha deshojado la margarita sobre si permitirá una investigación en sede parlamentaria. Los populares se mantienen a la espera de que Marlaska, al menos, responda en la comisión de Interior.

Este lunes viajará a Melilla una delegación de esa comisión del Congreso. Se trata de una visita programada desde hace semanas en la que los diputados acudirán primero a la comandancia de la Guardia Civil, donde tendrán acceso a grabaciones de las cámaras fijas de vigilancia, de un dron y de un helicóptero del instituto armado. Después, inspeccionarán la zona fronteriza de Barrio Chino, donde se produjo el salto masivo. Quien no viajará a la ciudad autónoma serán los representantes de Vox. La formación de Santiago Abascal considera que la visita solo pretende «cuestionar el trabajo de la Guardia Civil» y «alentar el 'efecto llamada'» por el que sí que pide la dimisión del ministro.

Una delegación de diputados visitará este lunes la ciudad autónoma para visionar las imágenes de la tragedia

En total, el viaje de la comitiva parlamentaria durará entre cuatro y cinco horas como máximo, lo que ha motivado que algunos de estos diputados hayan planteado la imposibilidad de revisar las imágenes en tan corto espacio de tiempo. Como respuesta, el ministerio se ha abierto a remitirlas a la comisión de Interior, según informaron fuentes del departamento de Grande-Marlaska, que no detallaron si en esa reunión estaría presente su titular como pretende el PP. Sánchez sí afirmó desde Portugal que Marlaska dará cuenta de su gestión «con total transparencia y con plena colaboración a las investigaciones en curso». «Son imágenes que no dejan de impactar», añadió el presidente del Gobierno.

El ministerio también informó de que hasta el momento no se ha estudiado una comparecencia de Marlaska en la Cámara baja, toda vez que «el PP no ha oficializado ninguna petición», anticiada el miércoles por la portavoz de los populares, Cuca Gamarra. El partido de Feijoó sigue sin descartar «nada», lo que incluye la posible reprobación del ministro. Aunque sin valor práctico, la reprobación, a la que el titular de Interior ya se ha enfrentado en anteriores ocasiones, supone un varapalo en términos políticos. Los populares, muy críticos con Grande-Marlaska, tienen que medir sus pasos para que el desgaste del ministro no se identifique con un señalamiento de las fuerzas de seguridad españolas del que Vox se aleja ya.