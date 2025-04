El PP sentará a Armengol en la comisión del Senado sin dejar de mirar a Sánchez

La relación entre el PP y el PSOE entró hace ya tiempo en un punto de no retorno. Sin esperanza de llegar a grandes acuerdos, ... prueba de ello es el bloqueo que persiste todavía sobre el Consejo General del Poder Judicial, ambos partidos vigilan de reojo quiénes conformarán la lista de comparecientes en las distintas comisiones de investigación sobre presuntas tramas de corrupción relacionadas con la compra de mascarillas durante la pandemia. Los populares están decididos a cobrarse la cabeza de Francina Armengol por el 'caso Koldo' y solicitarán su comparecencia en el Senado con la mira puesta en el presidente del Gobierno porque «lo sabía todo» y «lo tapó» mientras que los socialistas apuntan a Isabel Díaz Ayuso y a Alberto Núñez Feijóo para que dén explicaciones en el Congreso por las adjudicaciones de sus gobiernos durante la crisis de la covid-19.

Cada partido opta, de momento, por guardar sus cartas pero lo que parece claro es que la contienda política de las próximas semanas, con tres campañas electorales de fondo –la de los comicios vascos, catalanes y europeos–, se librará en los dos órganos parlamentarias, donde ambas formaciones tienen la intención de «aclarar lo qué pasó, caiga quien caiga». «Aunque el Gobierno no quiera y se revele ante ello, y el PSOE se resista, todo se va a acabar sabiendo», auguraba ayer el portavoz de los populares, Borja Sémper. «El objetivo es claro, aclarar lo que pasó, no jugar al 'y tú más'», apuntaba, por su parte, la portavoz socialista, Esther Peña.

Aunque los conservadores no desvelan si la presidenta del Congreso será la primera en desfilar por la comisión de la Cámara alta, que se constituyó este lunes y donde gracias a su mayoría absoluta manejan los tiempos, si confirman que será de las primeras. En la cúpula del PPinsisten en que Armengol no puede seguir como tercera autoridad del Estado ante las últimas informaciones que apuntan a un supuesto segundo intento de la trama corrupta de vender otro lote de mascarillas al Ejecutivo balear apenas dos semanas después de dotarles de cubrebocas de menor calidad a la contratada y si además se constata que hubo «interlocución directa» entre ella y Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos. «Está plenamente justificado que comparezca con la máxima urgencia para que explique cuál es su implicación», remarcó Sémper.

Según el principal partido de la oposición, la expresidenta balear debería haber puesto en conocimiento de la Fiscalía las llamadas que presuntamente recibió de miembros de «una trama que se forró con el negocio de las mascarillas en lo peor de la pandemia». «Que responda de su papel», reclamó el diputado vasco, que recordó también que el Parlamento de las islas someterá a investigación lo ocurrido. Será a partir del 9 de abril cuando comience sus trabajos una comisión específica. «Vamos a ir conociendo semana tras semana información del sumario», vaticinó Sémper.

La baza de Begoña Gómez

Los populares no cierran la puerta a incluir al jefe del Ejecutivo en la lista de comparecientes, que aún está por cerrar, al asegurar que era conocedor del escándalo y «calló» haciendo a Ábalos diputado para que mantuviese así su condición de aforado. «No descarten ninguna posibilidad. Tiempo al tiempo y cada cosa en su justo momento», subrayó el portavoz del partido, que emplazó a Sánchez a «dar explicaciones de motu proprio» porque los últimos datos revelan que Hacienda ya investigaba en 2022 los contratos de la trama con el Ministerio del Interior y Adif.

Lo que todavía no ha aclarado el PP es si fomentará una investigación específica sobre el rescate de Air Europa y las reuniones que su CEO, Javier Hidalgo, mantuvo con la esposa de Sánchez, como Feijóo dejó caer en la última sesión de control en el Congreso. Por el momento, Génova sigue «analizando cuál es la mejor manera de conocer toda la verdad» y esperará a que se les entregue la documentación requerida para ir tomando decisiones, entre las que se incluye la de llamar o no a Begoña Gómez.

Los socialistas aseguran no sentirse «intimidados» ante la decisión que pueda adoptar el PP pero avisan de que «actuarán en consecuencia» si finalmente utilizan la baza de llamar a Sánchez o a su mujer al Senado. «Pasará por la comisión todo el que tenga algo que decir», deslizan en Ferraz con el objetivo puesto en Madrid y Galicia por ser dos de las comunidades donde, aseguran, «se produjeron los casos más escandalosos de contratación de mascarillas» durante la pandemia.

Aunque el PSOE no concretará, previsiblemente hasta la semana que viene, su lista de comparecientes, se da por segura la cita del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE y la de Koldo García. No está tan claro si se llamará también a Armengol y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que también contrató con la trama cuando estaba al frente del Gobierno canario. Fuentes del PP no descartan tampoco que el expresidente autonómico siga los pasos de su homóloga balear y tenga que comparecer en el Senado.