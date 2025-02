El PP responsabiliza a Sánchez del regreso y fuga de Puigdemont

El Partido Popular tiene claro quien es el principal responsable de lo vivido ayer en Cataluña. Alberto Núñez Feijóo, convaleciente de una operación por desprendimiento ... de retina, se pronunció a través de las redes sociales sobre el acto en Barcelona y la nueva huida de Carles Puigdemont. «Una humillación insoportable. Otra más», señaló el presidente de los populares antes de culpar a Pedro Sánchez de lo ocurrido.

La encargada de comparecer para ofrecer una declaración institucional en la que no se respondió a preguntas fue la número dos del partido. Cuca Gamarra incidió en el «espectáculo bochornoso» de lo vivido esta mañana e insistió en que si Puigdemont pudo regresar a Cataluña sin ser detenido es gracias a su pacto con el jefe del Ejecutivo. La secretaria general del PP llegó a asegurar que «el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no cumple su función fundamental y no controla ni vigila a Puigdemont porque Sánchez así lo ha querido».

«Este miércoles Puigdemont regresó y lo hizo en cumplimento del trato con el presidente del Gobierno. Se fugó porque en España, como Estado de Derecho, se cumplía la ley y vuelve porque ahora en España Sánchez se ha autoproclamado Estado y ley», señaló Gamarra, quien añadió que el PSOE «ha puesto una alfombra roja» al prófugo independentista. «No olvidemos de dónde viene todo: se le prometió a Puigdemont rehabilitación de sus delitos por los siete votos que Sánchez necesitaba para seguir en La Moncloa. Ese es el pecado original de esta legislatura», abundó.

Un PSOE independentista

Respecto a la investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat, la dirigente popular mantuvo que no pondrá fin a la división entre los catalanes porque «el PSOE se ha convertido en un partido independentista que ha tenido como ambición colmar la sed de poder del presidente del Gobierno. «Nada de esto –continuó Gamarra– se ha hecho por los catalanes, ni por los españoles, ni siquiera por los independentistas, únicamente por Pedro Sánchez».

Durante su intervención en la sesión de investidura del candidato del PSC, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, insistió en acusar al exministro de Sanidad de resucitar el 'procés' con su pacto con Esquerra, que incluye la más que discutida singularidad fiscal en el resto de España.

«Para conquistar o mantenerse en el poder están dispuestos a profundizar en el proceso; ahora, hacia una irreal España confederal asimétrica. Profundizar en el proceso, es decir, profundizar en la decadencia de Cataluña», resumió Fernández.