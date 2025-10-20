HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Feijóo interviene este lune en el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar. PP/Tarek

El PP se regodea con la derrota del Gobierno con los autónomos: «No sobran ellos, sobran ministros»

Los populares no creen que haya reculado sino que «simplemente explica lo que hará si es derrotado en el Congreso», donde el Ejecutivo carece de los apoyos para sacar su propuesta adelante

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:27

El PP no cree que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya dado marcha atrás respecto al denominado «nuevo impuestazo» destinado a los autónomos, que se ... encontró la semana pasada con el rechazo de las asociaciones que los represenyan, de la oposición e incluso de sus propios aliados parlamentarios. Según señalan en Génova, hasta el momento el Gobierno solo ha anunciado que mantendrán las tarifas actuales si enfrentan una derrota en el Congreso y no consiguen el apoyo necesario. Critican que en la Moncloa vean como enemigos a quienes deberían ser apoyados mediante menos impuestos, reiterando que «en este país no sobran autónomos, sobran ministros».

