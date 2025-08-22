El PP pide la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para hablar de corrupción

El PP endurece su ofensiva contra el Gobierno de cara a la rentrée del curso político y solicita la comparecencia «urgente» de Pedro Sánchez en ... el Congreso para hablar de corrupción, tras la nueva imputación de su mujer, Begoña Gómez, por un delito de malversación. Los populares quieren también que el jefe del Ejecutivo dé explicaciones sobre el proceso judicial de la supuesta fontanera del PSOE, Leire Díez, y que rinda cuentas por «los incumplimientos en materia de prevención contra la corrupción» detallados por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). «Estamos sufriendo las consecuencias de un Gobierno que nace de la corrupción y que es incapaz de luchar contra la corrupción», ha afirmado este viernes la secretaria general de los populares europeos, Dolors Montserrat, en una rueda de prensa en Génova.

Los populares aprovecharán la convocatoria de la Diputación Permanente -el órgano de dirección entre periodo de sesiones- para solicitar que acudan también a la Cámara baja la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para explicar la quita de deuda en Cataluña que el Ejecutivo quiere aprobar este mes de septiembre; la ministra de Migraciones, Elma Sainz, por la crisis migratoria y el reparto de menores migrantes por las distintas comunidades y a la titular de Igualdad, Ana Redondo, para que detalle cómo afronta «el machismo imperante tanto en el Palacio de la Moncloa, con el 'caso Salazar', como en su partido, con el 'caso Koldo-Ábalos'».

Pero ni la comparecencia de Sánchez ni de los otros tres miembros del Gobierno están aseguradas ya que los de Feijóo necesitan, además del apoyo de Vox, el de algunos de los socios habituales del Gobierno. No es el caso del Senado donde con mayoría absoluta el PP ha forzado la comparecencia de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, del titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del de Agricultura, Luis Planas, para explicar su papel en la gestión de los incendios.

Los conservadores no rebajarán la presión y avanzan que solicitarán en la Cámara baja que en próximas fechas comparezcan tanto la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica como la ministra de Defensa. Quieren que Aagesen y Robles también se expliquen en el Congreso por sus «políticas fracasadas» y por «el material que no ha llegado».