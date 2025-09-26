El PP no logra zafarse del debate semántico sobre el «genocidio» de Gaza

La discusión sobre si la masacre de Gaza es un genocidio o no sigue generando en el seno del PP más titulares que los que ... le gustaría a Alberto Núñez Feijóo, que no se cansa de decir que este asunto es una «cortina de humo» de Pedro Sánchez para evitar que se hable de los problemas judiciales que afectan al entorno familiar del presidente del Gobierno. Pero la realidad es que la postura de Génova –«Lo que es un genocidio lo decide la Corte Penal Internacional, no Sánchez»– no ha cerrado el debate entre los altos cargos del partido, a los que se les pregunta a diario sobre su posición personal. Y ahí aparecen las voces disonantes y los matices que mantienen atrapado al PP.

El último en pronunciarse fue este viernes el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, que suma a su condición de miembro de la dirección nacional su origen sefardí. «A los que defienden que es un genocidio [por Gaza], yo les preguntaría si el asesinato de mil inocentes el 7 de octubre de hace dos años y el secuestro de 200 inocentes, de los cuáles 45 todavía siguen en manos de Hamás, es un genocidio. Podrían responder y esperamos esa respuesta», dijo el dirigente malagueño.

Su respuesta, una variante más de las dadas por los populares en este último mes, resulta chocante, sin embargo, porque no solo combate el discurso del Gobierno, sino que entra en contradicción con el presidente de Andalucía y su antiguo jefe, Juanma Moreno, que el día anterior dijo en el Parlamento regional: «Que el señor Rueda haya dicho genocidio me parece bien».

La referencia de Moreno es a Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta de Galicia, primer barón en asumir que lo que Israel está perpetrando en la Franja es un genocidio. Lo hizo el miércoles, después de un minuto de silencio en el Parlamento gallego. «Condenamos el genocidio en Gaza», dijo Rueda. Y a ambos barones se les unió el presidente de Aragón, Jorge Azcón: «Con práctica seguridad, el día de mañana el Tribunal Penal Internacional puede calificar como genocidio lo que está ocurriendo».

Desde que la presión del Gobierno ha obligado al PP a entrar en la discusión terminológica del genocidio –aunque el Ejecutivo no había empleado esa descripción hasta este verano, tras meses de barbarie–, los populares se han partido en dos grupos. El primero, el más sensible con la situación de los palestinos, lo conforman barones y baronesas autonómicos como Rueda, Moreno o la extremeña María Guardiola. En el otro lado se encuentra otra baronesa, Isabel Díaz Ayuso, que con palabras y con gestos, como fotografiarse con el equipo de Israel en la Vuelta, ha dejado patente su cercanía con el Estado israelí, igual que el expresidente José María Aznar, que posiblemente ha realizado la declaración más controvertida sobre el asunto.

«Si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa», dijo Aznar el día 17. Eso sí, dos días más tarde, en un acto con Feijóo en FAES, rebajó el tono y se ajustó más al difícil equilibrio que trata de mantener el jefe de filas del partido: «¿Cómo no sentirse conmovido por el sufrimiento de seres humanos? Los sentimientos humanitarios no son monopolio de nadie».

El Gobierno, mientras tanto, continúa haciendo sangre con su rival político. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, hurgó ayer en la polémica al incidir en que quienes «mandan» en el PP son «Aznar, Ayuso y Abascal».